Sáng 14/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý ô tô đón, trả khách sai quy định trên đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng và Vành đai 3 thông qua tin báo phản ánh của người dân qua Zalo đến Phòng CSGT.

Cụ thể, khi người dân phản ánh đến trang Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cán bộ trực tiếp nhận thông tin và báo cho các tổ tuần tra, kiểm soát trên đường để xử lý.

Ghi nhận trong sáng 14/10, trang Zalo của Phòng CSGT đã nhận được 5 thông tin, hình ảnh của ô tô đón, trả khách sai quy định tại khu vực trước cổng trường Đại học Ngoại Ngữ (đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thông tin người dân báo đến trang Zalo của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội

Thông tin, hình ảnh sắc nét được phản ánh đến trang Zalo

Nhữnng thông tin, hình ảnh được người dân phản ánh qua Zalo của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ được cán bộ trực ban tiếp nhận và báo cho đội địa bàn xử lý. Với các thông tin đầy đủ, hình ảnh rõ nét, sau khoảng 5 phút tiếp nhận, thông tin đã được báo cho tổ địa bàn.

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ tại đường lên cầu Thăng Long nhanh chóng tiếp nhận thông tin và dừng xe, kiểm tra.

Đến khoảng 9h cùng ngày, Tổ công tác đã dừng ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra.

Ngay khi dừng xe, Tổ CSGT đã cho tài xế xem hình ảnh mà người dân phản ánh qua Zalo. Hình ảnh rõ nét, thông tin đầy đủ khiến tài xế "tâm phục, khẩu phục".

CSGT dừng ô tô để xử lý khi người dân phản ánh vi phạm qua tin nhắn Zalo

Tổ công tác lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tài xế

5 trường hợp vi phạm đã bị Tổ công tác dừng xe, kiểm tra

Hình ảnh do người dân phản ánh có đầy đủ thông tin, thời gian, địa điểm ghi nhận

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, lực lượng CSGT đã dừng, kiểm tra 5 ô tô khách vi phạm. Đáng nói, có trường hợp vi phạm nhiều lần, vừa bị CSGT lập biên bản xử lý lỗi tương tự cách đây 2 ngày.

Tài xế T. lý giải, thời gian qua, các xe ghép, xe Limousine hoạt động rất nhiều khiến cho ô tô khách chạy tuyến cố định gặp khó khăn. Nếu các chủ xe khách không dừng đỗ, đón khách dọc đường thì không đủ chi phí vận hành và khách quay lưng lại với nhà xe.

"Mỗi lần bị phạt như thế này chúng tôi phải nộp số tiền gần 3 triệu đồng, tài xế bị tước giấy phép lái xe đến 2 tháng, chủ xe lại phải nộp phạt cho tài xế và thuê lái xe khác chạy", tài xế T. cho biết.

Đại úy Triệu Quang Tú, cán bộ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, từ khi Công an TP Hà Nội áp dụng tiếp nhận tin báo thông qua Zalo của Phòng CSGT, các đội địa bàn nhận được nhiều tin phản ánh của người dân về vi phạm trật tự an toàn giao thông.

"Tôi đánh giá đây là kênh thông tin hữu ích, giúp cho lực lượng CSGT xử lý có hiệu quả hơn với các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bởi lực lượng chức năng không thể túc trực 24/24h trên đường và còn nhiều tuyến, địa bàn chưa được lắp camera phạt nguội thì mỗi thông tin, hình ảnh của người dân phản ánh là một camera trên đường", Đại úy Triệu Quang Tú nói.

Cũng theo Đại úy Triệu Quang Tú, việc tiếp nhận phản ánh qua tin báo không chỉ để xử lý vi phạm mà còn góp phần răn đe các tài xế chấp hành pháp luật tốt hơn. Hoạt động này như nhắc nhở các tài xế vi phạm rằng mọi hành vi không tuân thủ pháp luật sẽ luôn bị giám sát.