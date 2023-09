Chị Hằng, du khách ở TP HCM cho biết, kỳ nghỉ lễ dài ngày nên gia đình chị với 5 người ra Nha Trang du lịch. Họ đến phố biển bằng ô tô, sáng 1/9. Sau khi tham quan, ăn uống hải sản, cả gia đình đi tắm biển, rồi chọn chèo SUP. “Tôi cảm thấy thích thú khi được ngắm vịnh Nha Trang bằng chèo SUP và an toàn vì mặc áo phao và có nhân viên cứu hộ theo dõi”, chị Hằng chia sẻ sau thời gian chèo SUP cùng người thân.