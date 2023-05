Bão Mawar khiến Guam bị ngập nước. Ảnh: AP

Tờ Korea Times dẫn lời các quan chức ngoại giao Hàn Quốc tại Guam cho biết, số du khách nước này bị ảnh hưởng ước tính là 3.200 người, hầu hết đang lưu trú tại các khách sạn địa phương. Những người này có thể kẹt ở hòn đảo này một thời gian vì giới chức địa phương dự đoán các chuyến bay quốc tế ít nhất là tới 1/6 mới được nối lại.

Một quan chức tại văn phòng ngoại giao Hàn Quốc tại thủ phủ Hagatna của đảo Guam nói: "Khi bão đổ bộ, tất cả mọi người đều ở trong nhà như cảnh báo của chính phủ, vì thế không có du khách nào thương vong". Tuy nhiên, quan chức này chỉ ra rằng có nhiều bất tiện xảy ra do mất nước và thiếu điện tại khách sạn cũng như những nơi khác. Và rằng, việc nối lại đầy đủ các chuyến bay quốc tế có thể mất nhiều thời gian hơn do nhà chức trách sở tại cần làm nước mưa rút khỏi sân bay và đánh giá mức độ an toàn của đường hạ cánh.

Hiện, bão Mawar đã rời khỏi Guam. Nó được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây - tây bắc, về phía bắc Philippines và đảo Đài Loan. Theo CNN, Mawar đã được nâng cấp thành siêu bão, có nghĩa là sức gió duy trì tối đa đạt ít nhất 241 km/h khi di chuyển trên mặt nước. Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang góp phần làm gia tăng các trận bão dữ dội như Mawah.