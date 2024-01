Trưa 21/1, hàng trăm cảnh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an vẫn đang phối hợp cùng Công an quận Tân Phú, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành phong tỏa, khám xét quán bar Phương Lâm, đường Gò Dầu (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Công an đã đưa nhiều người nghi vấn về trụ sở làm việc. Ảnh: CTV

Các tuyến đường xung quanh bị phong toả để phục vụ công tác khám xét tại quán bar này.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, hàng trăm trinh sát đã ập vào kiểm tra quán bar Phương Lâm. Lúc này, bên trong quán bar có gần 200 dân chơi nam nữ đang nhảy nhót trong âm thanh vũ trường sôi động.

Thấy bóng dáng công an, hàng trăm dân chơi tìm cách tháo chạy nhưng các lối thoát đã bị chốt chặn. Một số người tìm cách phi tang nhiều viên nén, các gói nhỏ… nghi là ma túy, tuy nhiên nhanh chóng bị phát hiện.

Trưa 21/1, cơ quan chức năng vẫn đang phong toả hiện trường xung quanh quán bar. Ảnh: CTV

Nhiều người đã bị lực lượng công an khống chế, tạm giữ.

Đến trưa 21/1, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả để khám xét tụ điểm ăn chơi nói trên.