Sáng 29/12, tại hội trường UBND xã Đồng Cẩm (huyện Kim Thành), TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa lưu động xét xử 2 bị cáo Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi, cùng trú ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) trong vụ nổ súng cướp tài sản tại tiệm vàng Đức Nam, xảy ra vào đêm 7/6.

Phiên tòa mở công khai, truyền tải thông tin lên hệ thống loa phát thanh tại địa phương xảy ra vụ cướp để bà con nhân dân cùng theo dõi.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tới hội trường UBND xã Đồng Cẩm để theo dõi buổi xét xử.

TAND tỉnh Hải Dương xét xử lưu động vụ nổ súng cướp tài sản tại tiệm vàng Đức Nam.

Bị cáo Đạt và Doanh cùng bị truy tố về 2 tội là "Giết người" và "Cướp tài sản". Ngoài ra, bị cáo Đạt bị truy tố thêm tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; bị cáo Doanh bị truy tố thêm tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị cáo Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh tại phiên tòa.

Như đã đưa tin, do thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, đầu tháng 6/2023, Đạt và Doanh bàn nhau cùng đi cướp tài sản tại cửa hàng vàng bạc.

Trước đó, Đạt đã có sẵn 1 khẩu súng Colt xoay, mua từ năm 2018 với giá 5 triệu đồng của một người không rõ tên tuổi. Đối tượng đã chuẩn bị thêm găng tay, búa, khẩu trang, bình xịt hơi cay để lên kế hoạch đi cướp.

Chiều 6/6, Đạt và Doanh sử dụng xe máy đi sang huyện Kim Thành tìm hiểu các cửa hàng vàng bạc nhằm lên kế hoạch cướp.

Ban đầu, các đối tượng lựa chọn mục tiêu là cửa hàng vàng bạc Đ.A. (xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành) nên thống nhất tối 7/6 sẽ sử dụng súng để cướp tài sản tại đây.

Hàng trăm người dân theo dõi diễn biến phiên tòa.

Khoảng 16h ngày 7/6, Đạt, Doanh đi xe máy hiệu Exciter màu đỏ đen, BKS 15B2-024.17 mang theo súng và các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn từ huyện Tiên Lãng đến huyện Kim Thành để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 19h cùng ngày, các đối tượng đi qua mục tiêu đã nhắm nhưng thấy đông người nên đã thay đổi kế hoạch.

Tiếp tục di chuyển, 2 đối tượng phát hiện cửa hàng vàng bạc Đức Nam (cách 500m so với mục tiêu ban đầu) nằm ở vị trí vắng người nên quyết định thực hiện vụ cướp.

Doanh điều khiển xe máy chở Đạt đi vào sân của cửa hàng vàng bạc Đức Nam rồi quay đầu xe hướng quay ra cổng. Tiếp đó, Đạt cầm súng đi vào quầy bán hàng, Doanh cầm búa đi theo sau.

Lúc này, tại quầy trưng bày bán vàng bạc, ông Nguyễn Đăng Ninh (46 tuổi, con trai của ông Nguyễn Đăng Nam - chủ nhà; là Trưởng Công an xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành) đang ngồi uống nước.

Đạt đã giơ súng dọa ông Ninh, còn Doanh đi vào dùng búa đập mặt tủ kính trưng bày vàng, lấy 3 kiềng đeo cổ.

Khi thấy ông Ninh chạy về phía mình, Đạt đã bắn một phát nhưng không trúng ông Ninh. Sau đó Đạt bỏ chạy.

Cùng lúc này, Doanh một tay cầm búa, một tay cầm 3 kiềng vàng (mỗi kiềng 3 chỉ vàng) trị giá hơn 49 triệu đồng chạy ra cửa nhà, bị ông Ninh khống chế nên Doanh bị ngã, rơi hết số vàng ra sân.

Đạt cầm súng bắn liên tiếp 3 phát về phía ông Ninh. Ông Ninh bị trúng 1 phát vào ngực, 1 phát vào đùi bên trái. Doanh bị trúng 1 phát súng vào phần mềm ở đùi.

Sau khi gây án, Đạt và Doanh bỏ chạy về địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Tại đây, Đạt và Doanh nói bị người khác đánh do nợ tiền nên nhờ người gọi điện thoại cho anh Trần Tăng Sáng (37 tuổi, ở quận Kiến An, TP Hải Phòng) nhờ đón.

Anh Sáng đi ô tô đến đón Đạt, Doanh. Sau đó Đạt lấy xe máy chở Doanh đi về nhà mình ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Rạng sáng ngày 8/6, Đạt, Doanh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Về phía ông Ninh, sau khi bị bắn ông được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Qua giám định, xác định tỷ lệ thương tích của ông Ninh là 50%.

Doanh bị vết thương phần mềm ở đùi bên phải, tỷ lệ thương tích là 2%, được y tế trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương băng bó và đã bình phục.

Người dân theo dõi, lắng nghe quá trình luận tội các bị cáo.

Tại phiên tòa sáng nay, sau khi nghe đại diện VKS đọc cáo trạng, 2 bị cáo nói rất ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo nói mình nổ súng là để thực hiện hành vi cướp thành công, không có ý định giết nguời.

Tuy nhiên, đại diện VKS đã bác bỏ lời bao biện mang súng đi dọa mà không phải để giết người của hai bị cáo.