Là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1989, FIRST® điều hành các cuộc thi FIRST Robotics Challenge (FRC), FIRST Tech Challenge (FTC), FIRST LEGO League Challenge (FLL) cho các đội tuyển các câu lạc bộ và cuộc thi FIRST Global Challenge (FGC) cho các đội tuyển quốc gia hàng năm. Hằng năm, các giải đấu FIRST trong đó có FTC quy tụ gần 1 triệu học sinh trên toàn cầu đến từ hơn 100 quốc gia tham dự.