Liên quan đến nghi án cha sát hại con gái 10 tuổi rồi cầm dao cố thủ trong nhà, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, tạm trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi nhẫn tâm giết chính con gái ruột mình.

Sáng 12/9, PV VietNamNet quay lại khu KP3, phường Trảng Dài (TP Biên Hoà), nơi xảy ra nghi án cha dùng tay bóp cổ con gái rồi chụp hình, quay video gửi lên nhóm zalo. Ngôi nhà thuê cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ, không có số, tên đường,… Căn nhà vẫn khoá cổng, nhiều hàng xóm bàn tán xôn xao về câu chuyện vừa xảy ra hôm qua.

Nguyễn Tiến Lưu bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Đ.T

Bà Phạm Thị Hiểu (72 tuổi, Tổ trưởng dân phố, KP3, phường Trảng Dài) cho biết, trưa 11/9, bà nghe mọi người hô hoán nói rằng nhà Lưu thuê trọ xảy ra chuyện.

“Lúc 12h55, Lưu chụp hình rồi quay cả video gửi cho nhóm zalo anh em, bạn bè làm cùng công ty. Lưu quay video gửi cho cả nhóm zalo nói ‘tao giết con chết rồi’”, bà Hiểu kể lại.

Khi đến nơi, mọi người xông vào, nhanh chóng lôi được cháu bé thứ 2 ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn. Sau đó, Lưu cầm dao khoá trái cửa, cố thủ trong nhà. Một lúc sau, khi lực lượng công an có mặt, liên tục gọi cửa nhưng Lưu vẫn không mở. Công an đập kính, phá cửa để cứu bé N. Lúc đó, Lưu cầm dao phi ra, chém 3 phát vào nón bảo hiểm của một chiến sĩ công an.

“3 công an, 3 dân phòng và mấy người nữa mà không làm gì được. Lực lượng chức năng phải xịt hơi cay mới khống chế được Lưu”, bà Tổ trưởng dân phố nhớ lại.

Sau đó, công an đưa Lưu về trụ sở để làm việc, chờ pháp y đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Hoàng Anh

Một hàng xóm khác cho biết, gia đình Lưu đã thuê nhà này sinh sống hơn 3 năm. Chồng làm tài xế, vợ làm công ty gần nhà. Gia đình có 2 người con, con gái đầu đang học lớp 5, con nhỏ gần được 3 tuổi. Hằng ngày, 2 cháu vẫn hay ra chơi cùng với các bạn nhỏ trong xóm.

“Cháu N. ngoan, lễ phép, học sinh giỏi, làm lớp trưởng. Sáng sớm hôm nay, đứa trẻ tội nghiệp ấy được đưa về nhà ở Phú Yên rồi”, hàng xóm nói.

Như VietNamNet đưa tin, trước đó ngày 9/9, Lưu và chị V. (vợ Lưu) xảy ra mâu thuẫn nên chị bỏ nhà đi.

Trưa 11/9, Lưu chụp hình mình dùng tay bóp cổ cháu N. rồi gửi lên nhóm Zalo của công ty mà vợ chồng Lưu đang làm thuê.

Đến 13h30 ngày 11/9, khi công an đến thì Lưu đang khóa cửa, cầm dao cố thủ trong nhà, buộc lực lượng công an phải phá cửa xông vào khống chế Lưu, đưa về trụ sở để làm việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cháu N. đã tử vong.