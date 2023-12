Trưa 31/12, trưởng tàu Nguyễn Hoàng Diễm (Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam) cho biết, tổ tàu SE4 vừa trả lại chiếc ví chứa nhiều tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu khi xuống ga Diêu Trì (Bình Định).

Sáng nay, khi đoàn tàu SE4 rời khỏi ga Diêu Trì, tiếp viên toa số 4 Lê Thanh Huệ làm vệ sinh đã phát hiện tại giường số 37 có 1 ví nghi do hành khách bỏ quên. Ngay sau đó, chị Huệ đã trình báo trưởng tàu.

Nhận tin, trưởng tàu cùng nhân viên bảo vệ đến hiện trường kiểm tra, phát hiện bên trong ví có nhiều tiền ngoại tệ (trị giá khoảng 58,5 triệu đồng) và 1,5 triệu đồng; 1 điện thoại, 4 thẻ ATM, giấy tờ tùy thân...

Chiếc ví chứa nhiều ngoại tệ bị bỏ quên trên tàu SE4.

Qua xác minh, tổ tàu xác định số tài sản trên là của hành khách Nguyễn Cao Hoàng C. Do đã xuống tàu nên hành khách C. mong muốn tổ tàu gửi lại tài sản tại ga Bồng Sơn (Bình Định) để gửi tàu sớm nhất về ga Diêu Trì cho khách nhận lại.

Trước đó, vào ngày 26/12, tổ tàu Thống nhất SE7/8 (Đà Nẵng - Chợ Sy) đã trả lại số tài sản trị giá gần 40 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân cho anh Vũ Ngọc L. ở ga Chợ Sy khi anh này bỏ quên túi xách ở giường số 7, toa 4 của tàu.