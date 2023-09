Theo New York Post, một người đàn ông chưa rõ danh tính điên cuồng hét lên “Allahu Akbar” rồi sau đó cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay. Ngay lập tức, Victor Troboloni, một hành khách người Albania có mặt trên chuyến bay đã kịp thời phát hiện và khống chế người đàn ông gây rối xuống sàn.

“Người đàn ông đó đã có ý định mở cửa ở lối thoát hiểm, do ngồi ở phía sau nên rất dễ dàng để mở lối thoát hiểm, chỉ cần kéo tay cầm là xong.”

“Tôi cố gắng đè anh ta xuống sàn. Anh ta rất nặng… Tôi đã ghi chặt đầu và các tiếp viên trói tay anh ta bằng dây cáp nhựa.”

“Đó là một tình huống rất nguy hiểm. Nếu không phát hiện kịp thời, không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa. Tôi đã nghĩ mình không được gặp lại gia đình nữa”, Victor Troboloni nói với hãng truyền thông Anh.

Trong đoạn video được ghi lại trên máy bay cho thấy, những hành khách khác đã hỗ trợ Troboloni không chế người đàn ông gây rối cho đến khi một tiếp viên hàng không tìm được dây cáp để trói anh tai lại trong khi chờ máy bay hạ cánh.

Theo một kênh truyền thông của Israel cho biết, chuyến bay mang số hiệu W9 4452 của hãng hàng không giá rẻ Wizz Air của Hungary đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Belgrade, Serbia sau vụ việc .

Trong một tuyên bố, hãng hàng không cho biết: “Sự an toàn và an ninh của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Wizz Air rất tiếc về sự bất tiện do sự cố ngoài ý muốn này gây ra.”

“Chúng tôi đang bố trí một chuyến bay khác để đưa tất cả khách hàng tới London”.

Một số nhân chứng cho biết, trước khi hành hung một thành viên phi hành đoàn, nghi phạm đã có những hành vi bất thường khi được nhìn thấy đi qua đi lại từ cabin của phi công đến lối thoát hiểm phía sau.

Trong lúc xảy ra vụ việc, nghi phạm liên tục hét lên “Allahu Akbar”. Theo tiếng Ả Rập, “Allahu Akbar” nghĩa là "Thánh Allah vĩ đại" và cũng là câu nói của các nhóm khủng bố khi thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu. Một số nhà phân tích còn gọi cụm từ này là “lời kêu gọi thánh chiến” của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Điều đó khiến nhiều hành khách trên chuyến bay hoảng sợ.

Các quan chức cho biết, chưa xác định được động cơ của vụ tấn công hoặc liệu nghi phạm có liên quan đến bất kỳ nhóm khủng bố nào hay không.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.