Trường hợp đầu tiên xảy ra vào lúc 10h ngày 18/9, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tiếp nhận thông tin từ hành khách J.V.R. (31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bị thất lạc một chiếc ví chứa giấy tờ tùy thân và 1,45 triệu đồng tại khu vực công cộng sảnh A, nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Hành khách cho biết bị thất lạc ví khi làm thủ tục bay Hà Nội - Phú Quốc (cất cánh lúc 12h30 cùng ngày).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, an ninh hàng không Nội Bài đã truy vết hình ảnh từ hệ thống camera giám sát và phối hợp lực lượng An ninh hàng không Cần Thơ, phát hiện một nam hành khách đã cầm chiếc ví trên đi chuyến bay VJ 461 cất cánh từ sân bay Nội Bài đi sân bay Cần Thơ lúc 10h45 ngày 18/9.

Tại sân bay Cần Thơ, an ninh hàng không đã giữ hành khách tình nghi là Hà Văn T. (53 tuổi, trú tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Người này thừa nhận đã cầm chiếc ví thất lạc của hành khách Ấn Độ.

Sau đó, an ninh hàng không Cần Thơ đã bàn giao vụ việc và hành khách Hà Văn T. cho Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ xử lý theo quy định.

Trường hợp thứ hai xảy ra cùng ngày 18/9, từ phản ánh của khách hàng, an ninh hàng không Nội Bài rà soát dữ liệu camera giám sát, thông báo cho An ninh hàng không Tân Sơn Nhất xác minh người "nhặt" đồng hồ đeo tay của người khác tại khu vực soi chiếu an ninh sân bay Nội Bài rồi đi máy bay vào TP.HCM.

Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài thực hiện ứng trực 24/7 truy vết những trường hợp bị thất lạc hành lý (Ảnh: NIA)

Người này được xác định là hành khách Nguyễn Trường Th. (33 tuổi). Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, ông Th. đã liên hệ an ninh hàng không để trả lại chiếc đồng hồ Casio "nhặt" được ở Nội Bài. Đội an ninh cơ động Tân Sơn Nhất đã hướng dẫn ông Th. đến khu vực hành lý thất lạc bàn giao chiếc đồng hồ cho hãng hàng không, đồng thời nhắc nhở hành khách.

Trước đó vào ngày 14/9, lực lượng an ninh soi chiếu quốc nội tại Nhà ga hành khách T1, sân bay Nội Bài cũng tiếp nhận phản ánh của một nam hành khách tên là Nguyễn Vũ P. đi TP HCM để quên 1 chiếc ví màu đen có tổng số tiền là 3 triệu đồng và các giấy tờ cá nhân.

Ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh cũng đã phát hiện 1 khách nữ đã “cầm nhầm” chiếc ví trên từ Nội Bài đi TP.HCM. Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đã nhanh chóng thông báo, kết nối với lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất.

Vị khách bị tình nghi được giữ lại khi máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc ví sau đó được trao trả lại cho chủ tài sản. Vụ việc được bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam xử lý theo quy định.

Được biết, hệ thống camera tại sân bay Nội Bài được trang bị đầy đủ tại các vị trí của nhà ga, lực lượng giám sát 24/7 và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, đơn vị, gần như mọi hành vi “cầm nhầm”, “thất lạc”… tài sản của hành khách đều được tiếp nhận, phát hiện, truy vết và bàn giao xử lý theo quy định.

Các vụ việc không chỉ được xử lý tại sân bay Nội Bài mà ngay cả trong những trường hợp tài sản bị “cầm nhầm” di chuyển đến các sân bay khác cũng được các lực lượng an ninh hàng không truy vết và trao trả lại đầy đủ tài sản cho hành khách.