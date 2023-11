Gần đây nhất, trưa 2/11, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đã tiếp nhận một chiếc túi chứa nhiều tài sản do hành khách bỏ quên.

Chiếc túi màu nâu được anh Trần Xuân Thăng, nhân viên sân bay, phát hiện nằm trên xe đẩy hành lý tại tầng 1, nhà ga hành khách T2.

Chiếc túi của hành khách có 5 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, 100 đô la Canada, 2 điện thoại di động và một số trang sức khác bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài vào trưa 2/11 (Ảnh: NIA)

Xác định là đồ bỏ quên, anh Thăng đã báo cho lực lượng an ninh sân bay. Qua kiểm tra, trong túi có 5 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, 100 đô la Canada, 2 điện thoại di động và một số trang sức khác. Ngoài ra, trong túi có hộ chiếu tên Cao Thị T. (SN 1957) và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.

Bà T. sau khi phát hiện ra mình để quên chiếc túi đã hốt hoảng đi tìm. Đến khi liên hệ với trực ban an ninh sân bay và mô tả về chiếc túi bị mất, bà mới thở phào vì nhân viên an ninh xác nhận có nhặt được tài sản của bà.

14h cùng ngày, lực lượng an ninh sân bay đã trả lại chiếc túi cho bà T.. Nữ hành khách cho biết, mình vừa có hành trình từ Canada về sân bay Nội Bài thì xảy ra vụ việc.

Anh Trần Xuân Thăng là người phát hiện ra chiếc túi của hành khách bị bỏ quên

Trước đó, ngày 31/10, sân bay Nội Bài cũng ghi nhận một hành khách để quên vali sau chuyến bay từ Nhật Bản về nước. Trong vali có 300.000 Yen (tương đương 48 triệu đồng) và tư trang cá nhân.

Chủ nhân chiếc vali là một phụ nữ đi lao động tại Nhật Bản. Do không có điều kiện về thăm nhà nên sau 5 năm mới được hồi hương, người phụ nữ đã vui mừng khi gặp lại người thân mà quên mất chiếc vali đựng khoản tiền cô tích góp. Rất may, người phụ nữ này đã được lực lượng an ninh sân bay trao trả tài sản bỏ quên.

Một trường hợp khác cũng bị bỏ quên ba lô chứa tiền tích góp trong 10 năm làm việc ở Hàn Quốc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 20/10, trong lúc đang làm nhiệm vụ, anh Dương Tiến Đạt - Đội An ninh trật tự ga quốc tế sân bay Nội Bài, phát hiện một ba lô màu nâu bị bỏ quên trên máy soi chiếu của Hải quan A2 - Nhà ga T2 Nội Bài.

Xác định là hành lý bỏ quên, anh Đạt đã báo cho đồng nghiệp là anh Việt để phối hợp kiểm tra. Qua kiểm tra, trong ba lô có chứa 6.975 USD và 2,7 triệu won (tương đương trên 220 triệu đồng) cùng nhiều đồ trang sức và giấy tờ cá nhân quan trọng mang tên Vương Xuân Ch.

Hành khách bỏ quên ba lô có chứa 6.975 USD và 2,7 triệu won tại sân bay Nội Bài

Ngay lập tức, các anh Đạt, Việt đã báo cáo và lập biên bản bàn giao cho bộ phận mặt đất sân bay Nội Bài.

Đến khoảng 2h sáng 21/10, anh Vương Xuân Ch. hốt hoảng quay lại sân bay để tìm. Lúc đó, du khách này đã gặp được anh Việt. Sau khi nghe anh Ch. mô tả chiếc ba lô và những tài sản bên trong, anh Việt xác định đúng chủ nhân và tìm cách liên hệ với bộ phận mặt đất của sân bay.

Nhận lại chiếc ba lô, anh Ch. cho biết, đó là toàn bộ tiền lương anh làm việc trong 10 năm ở Hàn Quốc. Anh Ch. cảm thấy may mắn khi đã được lực lượng an ninh sân bay Nội Bài hỗ trợ tìm lại tài sản.

Để tránh làm thất lạc đồ, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách trước khi di chuyển nên kiểm tra lại tư trang cá nhân.

Trong trường hợp bỏ quên hành lý trong 24 giờ, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách gọi đến số hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài.

Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ Phòng hành lý thất lạc để được trợ giúp.