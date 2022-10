Hành trình 5 năm giải thưởng Sách quốc gia

Kết quả Giải thưởng Sách quốc gia qua 5 mùa giải Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất triển khai 2 loại giải (Giải Sách hay và Giải Sách đẹp), được trao cho 5 mảng sách. Tham gia giải thưởng có 40/59 Nhà xuất bản; với 452 tên sách và bộ sách, trong đó có 252 tên sách và bộ sách hay và 200 tên sách và bộ sách đẹp. Kết quả: Sách hay có: 3 Giải A, 9 Giải B, 10 Giải C; Sách đẹp có: 3 Giải A, 5 Giải B, 5 Giải C. Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ hai thực hiện theo quy định mới, chỉ có 1 loại giải (Giải thưởng Sách quốc gia), được trao cho 5 mảng sách. Giải lần này có 42/59 Nhà xuất bản tham gia, với 259 tên sách và bộ sách, gồm 355 cuốn sách. Kết quả có 27 cuốn sách và bộ sách đoạt giải, trong đó có 2 Giải A, 13 Giải B và 12 Giải C. Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ ba có 48/59 Nhà xuất bản tham gia, với 255 tên sách và bộ sách, gồm 362 cuốn sách. Kết quả có 27 cuốn sách và bộ sách đoạt giải, trong đó có 3 Giải A, 10 Giải B và 14 Giải C. Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư có 47/59 Nhà xuất bản tham dự giải; với 284 tên sách và bộ sách, gồm 365 cuốn sách. Kết quả có 24 cuốn sách và bộ sách đoạt giải, trong đó có 2 Giải A, 9 Giải B và 13 Giải C. Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm có 48/57 Nhà xuất bản tham gia; với 298 bộ sách và tên sách, gồm 386 cuốn. Kết quả có 26 cuốn sách và bộ sách đoạt giải, trong đó có 1 Giải A, 9 Giải B, 16 Giải C.