Đường dây lừa hàng nghìn người, chủ yếu là lừa bán thuốc trị nám cho phụ nữ vừa được lực lượng công an ở Hà Tĩnh triệt phá thành công. Hành trình bóc gỡ, phá án của lực lượng công an ở Hà Tĩnh cũng gặp không ít khó khăn do nhóm đối tượng làm việc hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, mới đây, chị T. (trú huyện Thạch Hà) đến công an trình báo về việc chị bị nám, tàn nhang nên đã lên Facebook tìm kiếm sản phẩm chức năng trị tàn nhang, song quá trình dùng thuốc không hiệu quả mà lại "tiền mất tật mang".

Cụ thể, đầu tháng 8/2022, chị T. lên mạng xã hội tìm và biết đến trang Facebook “Bà Nhàn...". Sau đó, chị T. liên hệ trang này mua 6 đơn sản phẩm trị nám với tổng trị giá 16 triệu đồng.

Đến khoảng đầu tháng 4/2023, có người tự xưng là nhân viên thuốc trị nám bà Nhàn gọi cho chị T. để hỏi chị T. dùng sản phẩm có hiệu quả không? Sau khi chị T. trả lời "dùng thuốc không hiệu quả" thì người tự xưng nhân viên hứa hẹn sẽ liên lạc qua Zalo hướng dẫn, hoàn trả lại tiền.

Sau đó, các tài khoản Zalo mang tên “Đình Phong” và “Anh Giám Đốc” thường xuyên liên lạc và yêu cầu chị T. chuyển khoản tiền phí hơn 116 triệu đồng qua nhiều số tài khoản khác nhau để làm thủ tục hoàn trả tiền. Tin tưởng nên chị T. đã chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng nhưng vẫn không nhận được tiền bồi thường sản phẩm. Biết đã bị lừa nên chị T. trình báo sự việc này tới cơ quan công an.

Nhóm đối tượng đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội, tăng lượng tiếp cận với nhiều chủ tài khoản facebook để quảng bá sản phẩm nhằm lừa đảo

Tiếp nhận tin báo, CQĐT Công an huyện Thạch Hà xác định, đây là một tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp “núp bóng” doanh nghiệp, với số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người. Riêng tại Hà Tĩnh có 5 nạn nhân bị công ty này lừa chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Hà xác định đứng sau đường dây này là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm tổng giám đốc.

Ngô Duy Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh CACC

Cụ thể, tháng 11/2021, Ngô Duy Khánh thành lập Công ty Khang Thịnh để kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp (trị nám, tàn nhang) với thương hiệu “Trị nám bà Nhàn”. Để tạo ra mạng lưới lừa đảo toàn quốc, từ cuối năm 2021 đến nay, Công ty Khang Thịnh đã mở ra thêm 8 chi nhánh trên toàn quốc, có tất cả 7 phó tổng giám đốc.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp

Lừa đảo chuyên nghiệp

Khánh điều hành công ty chuyên nghiệp, làm thành 2 bộ phận gồm: Marketing và bán hàng. Trong đó, bộ phận marketing chịu trách nhiệm chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, mang thương hiệu “Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang”, “Trị Nám bà Nhàn”, “Lương y Giang Thị Nhàn”,...

Sau khi khách hàng tiếp cận các trang fanpage và để lại số điện thoại, nhân viên marketing sẽ đẩy các số điện thoại của khách hàng vào trang web quản lý thông tin đơn hàng có địa chỉ winmax1.com.

Còn bộ phận tư vấn bán hàng thì các nhân viên sau khi được tuyển vào làm việc được công ty cung cấp các sim điện thoại không chính chủ để gọi điện tư vấn sản phẩm. Sau đó, chúng tư vấn cho khách hàng theo kịch bản được dựng sẵn.

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi khách hàng mua sản phẩm được một thời gian, nhân viên tư vấn tiếp tục liên lạc với khách thông qua gọi điện trực tiếp hoặc Zalo, hỏi khách về hiệu quả sử dụng sản phẩm. Nếu không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ “bảo hành”, mục đích là để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Nếu khách hàng đồng ý làm hồ sơ “bảo hành” thì nhân viên đề nghị khách chuyển tiền vào các số tài khoản theo yêu cầu. Để tạo sự tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn “bảo hành” cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như trưởng bộ phận bảo hành, giám đốc, trưởng khoa,…

Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ “bảo hành” và yêu cầu khách chuyển thêm tiền.

Đánh vào tâm lý muốn lấy lại tiền khi khách sử dụng sản phẩm không hiệu quả, các nhân viên tư vấn đã nhiều lần yêu cầu khách chuyển tiền. Số tài khoản ngân hàng nhận tiền của khách là tài khoản của bưu tá (nhân viên chuyển phát của bưu điện) mà nhân viên tư vấn của Khang Thịnh quen biết từ trước.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chất vấn các đối tượng trong đường dây

Mỗi lần khách chuyển tiền theo yêu cầu, nhân viên sẽ tạo một đơn hàng COD (thanh toán xong mới nhận hàng) về địa chỉ gần nơi bưu tá làm việc rồi tự mình liên hệ với bưu tá, nói rằng số tiền vừa chuyển vào tài khoản là để thanh toán tiền đơn hàng. Như vậy, số tiền “bảo hành” mà nhân viên tư vấn lừa khách được hợp thức hóa thành các đơn hàng của Công ty Khang Thịnh.

Bằng thủ đoạn nói trên, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của hàng nghìn bị hại, chủ yếu là phụ nữ với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Ngày 28/6, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và Công an phường Mộ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội) huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, kiểm tra đột xuất 2 địa điểm làm việc của Công ty Khang Thịnh tại Hà Nội.

Quá trình bắt giữ, khám xét tại 2 địa điểm của công ty này, tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

CQĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Duy Khánh cùng 7 phó tổng giám đốc.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.