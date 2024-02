Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức lấy lời khai nghi can Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) để xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bước đầu, nghi can Khoa thừa nhận hành vi sát hại chị Vi Thị T. (25 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và cướp 1 số tài sản của chị này.

Đến nay, Công an đã làm rõ về trường hợp chị Vi Thị T. mà gia đình trình báo bị mất tích từ 29 Tết. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó, chiều ngày 8/2 (29 Tết) chị T. liên lạc với gia đình để thông báo chuẩn bị về quê ăn Tết. Tuy nhiên, trong chiều và tối 29 Tết, người nhà không thấy chị T. về. Gia đình đã liên hệ với người quen, bạn bè của chị T. để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngay trong tối 29 Tết, gia đình chị T. đã đăng thông tin trên mạng xã hội facebook tìm người mất tích, nhưng cũng không nhận được manh mối nào.

Được biết, chị T. làm tại Công ty TNHH Coats Phong Phú ở phường Tăng Nhơn Phú B, sinh sống với người yêu tại phòng trọ ở đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Tuy nhiên, người yêu của chị T. đã về quê ở Phú Yên khoảng 1 tháng trước.

Sáng 30 Tết, người yêu của chị T. liên hệ với gia đình và cho biết, có nhờ người đến tận phòng trọ tìm hiểu nhưng cửa phòng bị khoá ngoài. Người này phá cửa phòng vào kiểm tra thì không thấy tung tích chị T.

Trong trưa 30 Tết, gia đình chị T. chạy từ Đồng Nai lên phòng trọ. Khi kiểm tra, họ thấy trong phòng có xe gắn máy, trên xe có treo các túi đồ để chị T. mang về quê. Nhưng ba lô cá nhân, điện thoại, chìa khoá xe của chị T. thì không tìm thấy.

Gia đình đã trình báo công an địa phương về sự mất tích kỳ lạ của cô cô gái trẻ này.

Camera an ninh ghi nhận chị T. đi làm về phòng trọ vào ngày 29 Tết. Ảnh: Gia đình cung cấp

Từ thông tin trình báo của người nhà, thông tin lan truyền của mạng xã hội và xác định vụ việc có tính chất kỳ lạ nên Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an ghi nhận chị T. khi tan ca vào chiều 29 Tết có về phòng trọ.

Đặc biệt, công an ghi nhận nam thanh niên trong khu trọ là người tiếp xúc sau cùng với chị T. và trong ngày 30 Tết, người này có dùng xe gắn máy chở 1 số túi đen đi từ dãy trọ ra ngoài.

Tập trung xác minh về người thanh niên, công an xác định lai lịch là Nguyễn Đăng Khoa. Hiện Khoa sinh sống với 1 người phụ nữ tại phòng trọ nhưng cô gái này đã về quê ở Bình Định vài ngày trước. Công an cũng xác định, Khoa đang về quê của người yêu đón Tết.

Tối 12/2 (mùng 3 Tết) tổ công an đã có mặt tại Bình Định, tiến hành tạm giữ Khoa để làm việc. Qua đấu tranh, Khoa thừa nhận đã sát hại chị T., cướp đi một số tài sản và chỉ điểm nơi phi tang thi thể chị T. Ngay sau đó, tổ công tác di lý Khoa về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Trong ngày 13/2, công an đã khoanh vùng địa điểm mà Khoa đã khai báo, là bờ kênh cạn trong Khu công nghệ cao ở TP Thủ Đức. Công an tìm thấy nhiều đoạn thi thể người và tiến hành giám định theo quy định pháp luật.

Nghi can Khoa khai, ở chung phòng trọ, thỉnh thoảng ra vào tiếp xúc nên thích chị T. Tuy nhiên, biết chị T, đang sống với bạn trai nên người này giữ khoảng cách.

Công an phong toả khu vực tại Khu công nghệ cao TP.Thủ Đức và tìm thấy các phần thi thể của nạn nhân Vi Thị T. Ảnh: CTV

Chiều 29 Tết, Khoa đang chuẩn bị đồ đạc cá nhân để về quê thì thấy ở phòng gần đó chị T. cũng đang chuẩn bị về quê. Lúc này, Khoa nảy sinh ý định xâm hại tình dục chị T. nên nhờ chị này sang phòng khiêng dùm 1 số đồ đạc.

Khi chị T. vừa sang phòng, Khoa thực hiện hành vi thì bị chị T. phản ứng quyết liệt. Khoa đã dùng vũ lực khiến chị T. ngạt thở, tử vong. Sau đó, Khoa tiếp tục thực hiện hành vi.

Để che giấu tội ác, Khoa đã thực hiện phân xác và trong ngày 30 Tết đã dùng xe gắn máy chở các đoạn thi thể đi phi tang trong con kênh ở Khu công nghệ cao, cách khu trọ chừng 4 km.

Khoa về quê người yêu ở Bình Định để ăn Tết như không có chuyện gì xảy ra, cho đến tối mùng 3 Tết đã bị công an tìm đến tận nơi bắt giữ.