Thông tin tới PV VietNamNet tối 10/8, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chuyên án CNC4 "Triệt xóa ổ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao tại khu đô thị Our City, TP Hải Phòng”.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; các lãnh đạo đại diện các cục, viện, trường thuộc Bộ Công an và công an địa phương.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Bỉnh Khánh – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng báo cáo tóm tắt quá trình lập, đấu tranh chuyên án; những yếu tố tác động, ảnh hưởng và một số bài học rút ra trong quá trình đấu tranh chuyên án.

Manh mối vụ án từ 13 tài khoản đường truyền internet của người nước ngoài

Dự án khu đô thị Our City do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam (Công ty Hiệp Phong) làm chủ đầu tư. Công ty Hiệp Phong là doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông (Trung Quốc).

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện trong khu đô thị Our City có 13 tài khoản đường truyền internet do Công ty Hiệp Phong đứng tên và 12 người nước ngoài là nhân viên Công ty Hiệp Phong tạm trú.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.H

Sau thời gian dài kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đã đủ căn cứ khẳng định trong khu đô thị Our City có hành vi tổ chức đánh bạc.

Tuy nhiên, do quy mô, tính chất vụ việc rất phức tạp, liên quan đến hoạt động đầu tư của nước ngoài nên cơ quan nghiệp vụ đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án CNC4 để đấu tranh.

Đúng 14h05 ngày 27/7/2019, ban chuyên án quyết định phá án. 9 tổ công tác triển khai đồng loạt, nhanh chóng, bí mật, bất ngờ tấn công khống chế các đối tượng, kiểm soát hiện trường, không để các đối tượng có điều kiện xóa bỏ chứng cứ, tiêu hủy tang vật. Mọi hoạt động ra vào khu đô thị Our City được thắt chặt “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Gần 400 người nước ngoài tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia

Kết quả kiểm tra phát hiện gần 395 đối tượng người Trung Quốc, 3 công dân Malaysia đang điều hành hàng trăm website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi xổ số Trung Quốc, đặt cược thể thao, game bài.

Số tiền người chơi tham gia đặt cược khoảng 4,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 12.600 tỷ đồng).

Cơ quan công an thu giữ 301 máy tính xách tay, 257 ổ cứng, 2.593 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Thượng tá Nguyễn Bỉnh Khánh thay mặt lực lượng phá án phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.H

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận được thuê sang Việt Nam, đưa vào khu đô thị để quản trị, điều hành các trang web tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc, cá cược trực tuyến nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngày 1/8/2019, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao 395 đối tượng và 57 thùng tang vật, tài liệu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) cho Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận điều tra, xử lý.

Sau đó, phía Trung Quốc có thông báo đã chuyển Viện kiểm sát khởi tố, truy tố 267/395 đối tượng.

Lãnh đạo các đơn vị tham gia chỉ đạo phá án. Ảnh: T.H

Chuyên án CNC4 được đánh giá là chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chuyên án tiêu biểu của lực lượng an ninh, cũng như của Công an TP Hải Phòng. Chuyên án đã áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ một cách nhuần nhuyễn, mang lại hiệu quả cao nhất.

Kết quả đấu tranh, chuyên án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và ngoại giao.

Qua chuyên án CNC4 cho thấy Hải Phòng đã và đang là địa bàn mà các đối tượng người nước ngoài thâm nhập để tiến hành các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Đây cũng là loại tội phạm phi truyền thống đang phát triển mạnh trong xu thế toàn cầu hiện nay, đòi hỏi lực lượng công an phải luôn cảnh giác, chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, đấu tranh với loại tội phạm này.

Khu đô thị Our City là nơi hơn 400 người nước ngoài tổ chức đường dây cờ bạc xuyên quốc gia. Ảnh: T.H