Theo đó, thể lệ cuộc thi đồng đội tại "Hành trình về Làng Sen 2024" là team thi đấu gồm 6 VĐV hệ phong trào (không phải VĐV chuyên nghiệp), chia 2 cự ly 3 bán marathon (21km) và 3 full marathon (42km), trong đó tối thiểu một nữ VĐV 21km và 1 nữ VĐV 42km.

Đáng chú ý, khi đội có bất kỳ thành viên nào DNS, DNF, DNQ (không hoàn thành cuộc thi) thì thành tích của đội không được tính để nhận giải.

Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia vào 1 team đồng đội. Ngoài ra, mỗi team được đăng ký 4 VĐV dự bị. BTC cho phép thay đổi danh sách 6 VĐV thi đấu chính thức nội dung team đồng đội muộn nhất 48h trước thời điểm race (3h sáng 9/6).

Nội dung đồng đội hứa hẹn hấp dẫn

Thành tích nội dung team đồng đội được tính bằng tổng thời gian hoàn thành (theo chiptime) của 6 VĐV thi đấu chính thức. Đội có tổng thời gian ít nhất được trao giải cao nhất. Giải thưởng team đồng đội sẽ trao đến giải 5.

Để tăng hấp dẫn cho cuộc thi đồng đội, BTC "Hành trình về Làng Sen 2024" trao mức thưởng giá trị cho đội giành chiến thắng. Đội giành giải nhất được nhận 12 triệu đồng (bao gồm 6 triệu đồng tiền mặt và 6 triệu đồng được quy đổi bằng hiện vật), giải nhì có mức thưởng là 8 triệu đồng, giải ba là 6 triệu đồng...

Giải thưởng có giá trị tại "Hành trình về Làng Sen 2024"

Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" do Sở VH&TT Nghệ An, Báo VietNamNet và Win VietNam đồng tổ chức tại Nghệ An vào ngày 9/6, là một trong những sự kiện được mong chờ. Đến thời điểm này, giải đấu có gần 3.000 VĐV đăng ký tranh tài, trong đó rất nhiều tuyển thủ quốc gia như Hoàng Nguyên Thanh, Đỗ Quốc Luật, Trịnh Quốc Lượng, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh... góp mặt.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet - đơn vị đồng tổ chức, chia sẻ: “Giải chạy giúp quảng bá hình ảnh quê hương Bác Hồ, giới thiệu về sản phẩm du lịch, những giá trị văn hoá đến du khách trong và ngoài nước.

Cung đường chạy cực đẹp tại "Hành trình về Làng Sen 2024"

Việt Nam có nhiều thắng cảnh đẹp. Các giải chạy như Hành trình về Làng Sen sẽ giúp nhiều địa phương giới thiệu những vẻ đẹp đó rộng khắp hơn, cũng như giúp báo VietNamNet lan tỏa được nhiều hơn về giá trị văn hóa và du lịch của các địa phương trên cả nước”.

“Nhân giải chạy này, Ban tổ chức cũng đã kêu gọi các VĐV, nhà tài trợ tham gia hoạt động thiện nguyện xây một cây cầu tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Hiện đã có một số nhà tài trợ đồng hành. Đây là hoạt động thiện nguyện hỗ trợ tới những đồng bào miền núi của tỉnh Nghệ An hiện còn gặp nhiều khó khăn”, Tổng Biên tập VietNamNet cho biết.