Trong tập 4 của Siêu tài năng Nhí mùa thứ 4, thí sinh Y Thiên An (8 tuổi, đến từ Kon Tum) có màn chào sân ấn tượng cùng cây đàn T'rưng. Bé gây chú ý bởi hình tượng khỏe khoắn với nét văn hoá núi rừng khi xuất hiện cùng với mẹ trong trang phục thổ cẩm của dân tộc Ba Na.

Nhiệm vụ của Thiên An là phải thể hiện lại những bản nhạc được vang lên bằng đàn T'rưng. Kết thúc phần thi với hai ca khúc Xin chào Việt Nam và Ước mơ của mẹ, Thiên An chinh phục được cả ba giám khảo, đặc biệt là Hari Won. Giám khảo nữ phấn khích chạy lên sân khấu, bày tỏ cảm xúc và thốt lên: “Con ơi đi về nè con… Đây là con của em”.

Hari Won chạy lên sân khấu sau khi xem Thiên An diễn.

Các giám khảo khen ngợi Thiên An vì niềm đam mê với âm nhạc dân tộc Việt Nam. Giám khảo Nam Thư bày tỏ: “Cô Thư đã quên mình là giám khảo vì tưởng tượng mình là một khán giả đang xem cô bé dễ thương đang biểu diễn. Con thật sự rất tỏa sáng qua những nốt nhạc…”. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn đứng trên bục, gõ những nốt nhạc cũng khiến Đại Nghĩa cảm động.

Thiên An tập trung thể hiện ca khúc Ước mơ của mẹ.

Thiên An chơi đàn từ lúc 5 năm và đến nay đã được 3 năm. Từ nhỏ, Thiên An thấy mẹ chơi và muốn đánh đàn như mẹ. Bé tự hào: “Mẹ là người truyền cảm hứng cho con chơi đàn”. Dù vậy, Thiên An tự học hỏi, tìm hiểu về đàn và cách chơi.

Không chỉ chơi đàn giỏi, Thiên An còn rất lễ phép, hiếu thảo. Khi MC Gil Lê hỏi về những ước mơ sau này, Thiên An chia sẻ: “Sau này, con muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh vì con thấy bà đau nhiều”. Ngoài việc học ở trường, thời gian rảnh em thường phụ mẹ trông em, may đồ thổ cẩm và tự mày mò tập luyện đàn T'rưng.

Tập 4 của Siêu tài năng Nhí còn có sự xuất hiện của bé Tuấn Minh và Bảo Nam. Tuấn Minh ăn nói lưu loát, dẫn dắt chương trình như một MC thực thụ, còn Bảo Nam lại có những kỹ năng phá đảo những khối rubik. Cả hai đều hoàn thành các thử thách từ chương trình.

MC Gil Lê giao lưu cùng cậu bé Bảo Nam về bộ môn rubik.

Xuất hiện rất chỉn chu, Tuấn Minh muốn trở thành một MC chuyên nghiệp và ấn tượng.

Phước Sáng