Siêu tài năng nhí mùa 4 vừa chính thức trở lại. Ở tập 1, bé Phước An với màn nhảy hiphop sôi động khiến ban giám khảo thích thú.

Trước khi bắt đầu thử thách, Phước An khiến giám khảo John Huy bất ngờ vì thuộc tên những động tác nhảy trên màn hình. Trong phần thử thách của BTC, cậu bé phải thể hiện lại các động tác trên nền nhạc nhất định. Chấp nhận thử thách, Phước An thực hiện điêu luyện các động tác khiến giám khảo ngỡ ngàng.

Phần thi thử thách phụ của Phước An:

Phần trình diễn kết thúc, giám khảo Hari Won phấn khích, còn biên đạo John Huy cho rằng những động tác Phước An thực hiện tương đối khó, đặc biệt là “xoắn đầu” (Headstand - động tác trồng cây chuối).

Lúc này, anh nảy ra ý tưởng mời MC Đại Nghĩa lên sân khấu thực hiện động tác "xoắn đầu" dưới sự hướng dẫn của Phước An. Hari Won nhắn nhủ: “Cẩn thận trật cổ anh ơi, từ từ thôi”. Cuối cùng, nam MC chấp nhận thất bại và kèm với lời "khiêu khích" của Gil Lê: "Cũng có sự cố gắng nhưng khi anh ngã xuống sàn cũng rung chuyển nhẹ".

John Huy thán phục Phước An vì cũng thực hiện động tác "xoắn đầu" nhưng chỉ giữ được thăng bằng, không thể xoay tròn như cậu bé.

MC Đại Nghĩa và biên đạo John Huy nổi hứng thực hiện thử thách:

Bước vào thử thách chính, Phước An lựa chọn thi đấu đối kháng với bố - biên đạo Lê Hữu Phước - người từng đạt Huy chương Bạc bộ môn Breaking tại SEA Games 30.

Bố của Phước An chia sẻ đã cho con tiếp xúc với nhạc hiphop từ khi mới 1-2 tuổi. Lúc đó, con nhún nhảy không ngừng. Đến khi lớn hơn, Phước An theo bố đi tập và luôn sáng tạo nhảy theo những cách riêng. Phước An tự hào bố là người mạnh mẽ nhưng sẽ không giống bố mà muốn mang nhiều cúp về cho Việt Nam.

Trong phần thi đấu, Phước An và bố mang đến những bước nhảy điêu luyện cùng kỹ thuật chuyên nghiệp. Sau 3 lượt đấu, phần thi kết thúc trong sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả khán giả trong trường quay.

Thử thách chính của Phước An:

Giám khảo Hari Won cho biết: "Dù bố có ra chiêu như nào, Phước An đều chơi hết mình, không thu gọn bản thân mà còn tiến lên. Tôi thích phần biểu diễn này". John Huy Trần thốt lên: "Cháy quá Phước An ơi. Tôi xúc động hình ảnh 2 bố con đứng chung sân khấu nhảy với nhau”.

Trong khi đó, MC Đại Nghĩa cho hay: "Đứng ở góc độ của một cậu bé 8 tuổi, không ngần ngại trước đối thủ đáng gờm là bố, đây là điều tôi bị thuyết phục, một màn trình diễn tuyệt vời”.

Thắm Nguyễn