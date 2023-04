Cuộc gặp định mệnh

Harrison Ford và Calista Flockhart gặp nhau lần đầu tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2002, nơi cô nhận được đề cử cho vai chính trong phim Ally McBeal. Nam tài tử sinh năm 1942 cũng có một đêm thăng hoa tại sự kiện với tư cách là người nhận giải thưởng Cecil B. DeMille.

Calista Flockhart sinh năm 1964 còn Harrison Ford sinh năm 1942.

Trước khi gặp Calista Flockhart, biểu tượng Hollywood đã từng kết hôn hai lần, là cha của 4 người con.

Tại thời điểm lễ trao giải năm 2002, Harrison Ford đang trong quá trình ly hôn người vợ thứ hai. Trong khi đó, Calista Flockhart mới nhận nuôi cậu con trai Liam vào tháng 1/2001.

Bị thu hút bởi Calista Flockhart, nam diễn viên ngỏ ý mời cô đi ăn tối. Cô đã rủ cả James Marsden - bạn diễn phim Ally McBeal đi cùng. Trong bữa ăn, James Marsden nhanh chóng nhận ra ai là người thu hút phần lớn sự chú ý của Harrison Ford. Sau đó, James Marsden còn bị Harrison Ford “đuổi khéo”.

Ban đầu, cả hai đều kín tiếng về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, năm 2003, cặp đôi quyết định công khai, thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi đi chơi và xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thảm đỏ.

Việc công khai tình cảm làm dấy lên tin đồn Flockhart đã thu hút sự chú ý của chồng tương lai bằng cách cố tình làm đổ đồ uống lên người ông tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Tuy nhiên, sau đó cô đã đính chính: “Chúng tôi đã trò chuyện khoảng 20 phút trước khi rượu bị đổ và sự thật là Harrison đã làm đổ rượu”, nữ diễn viên nói với tạp chí Hello! vào tháng 6/2003.

Cũng tại cuộc phỏng vấn, ngôi sao phim Indiana Jones thừa nhận mối tình lãng mạn với người kém ông 22 tuổi. “Tôi đang yêu. Tình yêu lãng mạn là một trong những loại tình yêu thú vị và viên mãn nhất. Tôi không ngạc nhiên khi mình có thể yêu và không ngạc nhiên vì đã yêu”.

Về phần mình, Calista Flockhart cho biết sự chênh lệch tuổi tác không phải là điều khiến cô đắn đo. “Điều đó không làm tôi khó chịu, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi thích cách anh ấy nhìn vào buổi sáng. Không đẹp trai mà hơi thiên về đáng yêu. Anh ấy trông như một cậu bé vậy”.

Im lặng là chìa khóa cho sự bền lâu

Mối quan hệ của họ chính thức bước sang trang mới vào ngày Lễ tình nhân năm 2009, khi nam diễn viên cầu hôn Calista Flockhart sau 7 năm hẹn hò. Vào khoảng thời gian này, Harrison cũng nhận con trai nuôi Liam của cô làm con của mình.

“Tôi nghĩ Liam khoảng 6 hoặc 8 tháng tuổi khi tôi mới gặp thằng bé và Calista. Chúng tôi đã ở bên nhau kể từ đó. Tôi không hề mong đợi điều đó. Phần bất ngờ chắc chắn là thật và sự vui mừng cũng thế", ông nói với tạp chí Parade vào tháng 1/2010.

Đôi vợ chồng hạnh phúc tại buổi ra mắt phim '1923' (năm 2022) với sự tham gia của Harrison Ford.

Harrison Ford và Calista Flockhart chính thức về chung một nhà vào tháng 6/2010. Cả hai tổ chức hôn lễ tại dinh thự của Thống đốc ở Santa Fe, New Mexico.

Kể từ đó, họ không chỉ trân quý những năm tháng hạnh phúc bên nhau mà còn gắn bó hơn khi gặp khó khăn. Mặc dù là một tay lái trực thăng lão luyện, Harrison Ford gặp phải tai nạn khi bay qua một sân golf ở Los Angeles vào năm 2015. Khi nhận được tin dữ, Calista Flockhart nhanh chóng đến bên chồng và ở bên cho đến khi bình phục.

Nữ diễn viên Supergirl sau đó đã mở lòng với tạp chí People về ảnh hưởng của vụ việc đối với gia đình cô. "Anh ấy yêu nó (đam mê lái máy bay của Harrison Ford - PV), vì vậy tôi cũng yêu nó và tôi ủng hộ anh ấy 100%. Cuộc sống có thể thay đổi trong phút chốc, chúng ta phải trân trọng từng phút giây được ở đây vì sẽ không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra”.

Sự thấu hiểu của Calista Flockhart khi bỏ qua những chỉ trích và không phán xét Harrison Ford dựa trên quá khứ của ông là cốt lõi cho mối quan hệ của họ.

Đôi uyên ương Hollywood giữ kín về chuyện gia đình trong nhiều năm nhưng thi thoảng lại chia sẻ những câu chuyện hài hước về nhau. Năm 2015 trong chương trình Jimmy Kimmel Live, nữ diễn viên tiết lộ chồng mình đang “học cách nhắn tin” ở tuổi 73 nhưng không hiểu lắm về các biểu tượng cảm xúc.

Harrison Ford sau đó nói đùa với tạp chí Parade rằng bí quyết cho một cuộc hôn nhân lâu dài là sự im lặng: “Đừng nói chuyện, hãy chỉ gật đầu thôi”.

Dù bận rộn với công việc, cả hai vẫn dành thời gian giáo dục con nuôi chung Liam. Cho đến năm 2020, khi cậu bé bắt đầu vào đại học, tài tử tự đưa con đến trường bằng máy bay riêng.

Ở tuổi 81, nam diễn viên vẫn yêu Calista Flockhart như khi họ gặp nhau thời điểm ban đầu. Hiện cặp vợ chồng có một dinh thự tại Los Angeles để tiện cho công việc nhưng vẫn thích dành thời gian chung sống tại trang trại ở Jackson Hole, Wyoming.

