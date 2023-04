Tuổi thơ cơ cực

Sinh năm 1934 trong một khu ổ chuột ở TP. Rome của Ý, bị người cha bỏ rơi, Sophia Loren trải qua một tuổi thơ khốn khó tại Pozzuoli, thị trấn nằm gần Naples. Hai mẹ con bà vật lộn với cái nghèo, nỗi cô đơn và cả sự kỳ thị của những người xung quanh...

“Tôi chẳng là ai cả, chỉ là một cô gái nhỏ, không hạnh phúc, tuyệt vọng trong cuộc sống gia đình với một tuổi thơ thiếu vắng cha, trong khi mọi người chết đói bởi chiến tranh”, bà nói trong lần trả lời phỏng vấn tờ Telegraph.

16 tuổi, Sophia Loren tham gia cuộc thi Miss Italy (1950).

Lớn lên dưới sự ảnh hưởng của Thế chiến thứ hai, cô bé Sofia ngày ấy gầy gò đến mức bạn bè thường gọi cô là “Sofia Stuzzicadenti” (Sofia que tăm).

Mặc dù sau đó bà nói rằng đã tha thứ cho cha mình nhưng Sofia sẽ không bao giờ quên việc bị ông ruồng bỏ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con bà như thế nào.

Hành trình lột xác ngoạn mục

Sau chiến tranh, Sofia đổi họ thành Sofia Lazzaro, bắt đầu lột xác từ một đứa trẻ gầy gò, ngại ngùng thành một cô gái xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn.

Năm 1949, bà tham gia cuộc thi sắc đẹp Queen of the Sea, tuy chỉ dừng lại ở top 12 vòng chung khảo nhưng với giải thưởng là vé tàu đến Rome. Sofia bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình.

Một năm sau đó, bà tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Italy. Tuy không giành ngôi vị cao nhất nhưng cuộc thi đã đưa bà gặp gỡ người chồng tương lai - nhà sản xuất phim có tiếng Carlo Ponti (bấy giờ là một trong những giám khảo của cuộc thi).

Sau đó Carlo đã liên hệ riêng và trao đổi để sắp xếp bà vào các vai nhỏ trong các bộ phim kinh phí thấp. Sofia chạm ngõ điện ảnh qua phim Quo Vadis (1951) với một vai quần chúng. Bà tham gia đóng các vai nhỏ trong các bộ phim do Fellini thời trẻ làm đạo diễn.

Sophia cùng chồng Carlo Ponti.

Cho đến năm 1953, ông bầu Carlo Ponti chính thức đổi tên bà thành Sophia Loren, trước khi nhận vai chính trong phiên bản điện ảnh của vở opera Aida.

Nhưng sự nghiệp diễn xuất của Sophia chỉ thực sự khởi sắc khi tham gia bộ phim The Gold of Naples (1954). Kể từ đó, cơ hội đã mở ra với nữ minh tinh màn bạc khi bà nhận vai trong một số bộ phim mang tính biểu tượng lớn nhất của Hollywood như: The Pride and the Passion (1957), Houseboat (1958), It Started In Naples (1960)….

Vai diễn trong bộ phim Two Women (1961) đưa tên tuổi Sophia Loren lên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều giải thưởng danh giá như tượng vàng Oscar, Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes… Năm 1964, nữ diễn viên nhận được 1 triệu USD cát-sê khi xuất hiện trong bộ phim The Fall of the Roman Empire.

Năm 1994, nữ minh tinh ghi tên mình trên Đại lộ Danh vọng.

Khác với một biểu tượng gợi cảm khác của Hollywood là Marilyn Monroe, diễn xuất của Sophia Loren không chỉ quyến rũ mà còn vô cùng linh hoạt, đa dạng về hình mẫu nhân vật.

Ở độ tuổi 57, Sophia Loren dành thêm 1 giải Oscar danh dự vì những cống hiến của bà cho ngành điện ảnh thế giới. Thời điểm đó, bà đã xuất hiện trong gần 100 bộ phim. Một số bộ phim gắn với tên tuổi của Sophia Loren là Yesterday, Today and Tomorrow (1963), Marriage Italian-Style (1964), A Special Day (1977)... hay bộ phim ca nhạc Nine bà tham gia khi đã 75 tuổi (2009) và My House is Full of Mirrors (2010)...

Chuyện tình trắc trở

Ban đầu, Carlo quan tâm tới Loren chỉ đơn thuần do công việc. Ông đã hướng cho bà đọc những cuốn sách về nghệ thuật, cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn, thuê người dạy tiếng anh cấp tốc…. Tuy nhiên, hai người nhanh chóng nhận ra mình đã rơi vào lưới tình bất chấp chênh lệch tuổi tác (Carlo hơn bà 22 tuổi). Sau đó, họ giữ bí mật về mối quan hệ và phớt lờ sự nhòm ngó của truyền thông.

“Vào thời điểm đó, bất cứ khi nào ra ngoài, tôi đều đi cùng với Carlo. Đúng vậy, anh ấy đã có gia đình và chúng tôi phải rất cẩn thận, sau này từ thích sẽ chuyển thành tình yêu”, bà viết trong cuốn hồi ký Yesterday, Today and Tomorrow.

Nhưng khi ấy Carlo là một người đàn ông 38 tuổi đã có vợ và 2 con, muốn ly hôn nhưng không được sự chấp thuận từ giáo hội. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nam tài tử Cary Grant đã làm cho chuyện tình cảm trở nên trắc trở hơn. Khi đang tham gia đóng bộ phim The Pride and the Passion, Sophia được Grant ngỏ lời cầu hôn với hy vọng trở thành chồng của nữ minh tinh. Nhưng chỉ có một người chiến thắng, đó là Carlo Ponti - người mà Sophia đã gọi là tình yêu của cuộc đời mình.

Năm 1957, đôi tình nhân tới Mexico, nơi Carlo có thể hợp pháp ly dị vợ và làm lễ kết hôn Sophia. Đó là thời gian 7 năm kể từ khi họ gặp được nhau.

Hạnh phúc vẹn toàn cùng gia đình của nữ diễn viên.

Tưởng chừng như cánh cửa hạnh phúc đã rộng mở ngay trước mắt nhưng sau khi trở về quê nhà, cặp đôi phải đối mặt với những vấn đề pháp lý. Vụ ly dị của Carlo với người vợ đầu khi đó vẫn chưa được pháp luật Ý công nhận nên cả hai phải hủy bỏ hôn nhân vào năm 1962.

Không chấp nhận tuân theo luật lệ hà khắc thời bấy giờ, họ rời khỏi đất nước và sống lưu vong trong nhiều năm.

Nỗ lực giải quyết vấn đề pháp lý nhưng bất thành, cặp đôi chuyển đến Pháp và nhập quốc tịch nước này. Vợ cũ của Ponti cũng phải đổi sang quốc tịch Pháp để nộp đơn ly hôn. Cuối cùng, năm 1966, Sophia và Carlo đã kết hôn lần nữa nhưng lần này cuộc hôn nhân của họ hợp pháp.

Những người con theo đuổi nghệ thuật

Sau khi kết hôn, Sophia không chỉ muốn mình là một người phụ nữ đã có gia đình mà bà còn muốn được trở thành một người mẹ. Trải qua 2 lần sảy thai và phải điều trị nội tiết tố, nữ diễn viên cuối cùng cũng mang thai ở tuổi 34.

Ngày 29/12/1968, bà hạ sinh con trai đầu lòng của họ là Carlo Ponti Jr. 5 năm sau, bà sinh con trai thứ 2 là Edoardo Ponti.

Khi lớn lên, hai người con cũng theo đuổi nghệ thuật. Trong khi Carlo Jr. là nhạc trưởng dàn nhạc nổi tiếng ở Mỹ thì Edoardo trở thành nhà văn kiêm đạo diễn.

Trên thực tế, Edoardo và mẹ mình đã hợp tác với nhau từ năm 2001 qua bộ phim Between Strangers, tiếp đến là phim ngắn La Voce Umana ( 2014) và mới đây nhất là The life ahead (2020).

Bí quyết cho cuộc hôn nhân bền vững

Carlo Ponti là người chồng, người cha, người thầy và là nhà sản xuất phim của Sophia. Ông không chỉ góp phần trong việc mài giũa cô gái xuất thân từ khu ổ chuột thành quốc bảo của Ý mà còn tạo ra một gia đình viên mãn dành cho bà.

Cũng bởi những chướng ngại khi đến với nhau đã góp phần giúp họ cùng nhau vững vàng vượt qua mọi đòn roi của số phận. Họ hạnh phúc, yêu nhau và ở bên nhau cho đến khi Carlo Ponti qua đời vì biến chứng phổi vào 2007 - năm mà đáng lẽ sẽ diễn ra lễ kỷ niệm đám cưới vàng của cặp vợ chồng huyền thoại.

Khi được hỏi về bí quyết duy trì cuộc hôn nhân hơn nửa thế kỷ của mình, nữ minh tinh chia sẻ với tờ Sydney Morning Herald (SMH): “Không có bí mật nào ở đây cả. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên với cả hai chúng tôi. Chúng tôi thực sự yêu nhau”.

Sophia Loren, tên gốc Sofia Villani Scicolone, sinh ngày 20/9/1934 tại Rome, Ý. Bà đã vượt lên trên xuất thân nghèo khó của mình để trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất của nước Ý trong thập niên 1960 và cho đến ngày nay.