Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Dinh dưỡng cho em” do Hathor Group phối hợp cùng Dược mỹ phẩm Nam Khang tổ chức nhằm góp phần nâng cao thể trạng trẻ em Hà Giang để các em vững bước tới trường. Chương trình lần này tiếp nối thành công của chuỗi hoạt động thiện nguyện thường niên của Hathor Group dành cho học sinh và thầy cô giáo vùng cao biên giới, nơi có khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, đời sống của người dân gặp vô vàn khó khăn. Đặc biệt, học sinh nơi đây chịu nhiều thiệt thòi, bữa cơm có phần đạm bạc và con đường đến trường còn không ít chông gai.

Học sinh Trường Tiểu học PTDTBT Tả Lủng (xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) trước giờ đoàn thiện nguyện trao quà

Tới với huyện Mèo Vạc và Bắc Mê lần này, Công ty đã trao 3.132 suất quà cho trẻ Mầm non và Tiểu học tại 2 điểm trường huyện Bắc Mê (Trường Mầm non Minh Ngọc, Trường Tiểu học Minh Ngọc) và 4 điểm trường huyện Mèo Vạc (Trường Mầm non Niêm Tòng, Trường Tiểu học PTDTBT Niêm Tòng, Trường Mầm non Tả Lủng, Trường Tiểu học PTDTBT Tả Lủng). Mỗi suất quà bao gồm siro ăn ngon, cốm bổ não và sữa tươi. Những món quà này sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho các em.

Bà Nguyễn Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT Hathor Group trao quà cho học sinh Trường Tiểu học PTDTBT Tả Lủng

Bà Nguyễn Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT Hathor Group, người tham gia mọi hoạt động thiện nguyện của Công ty chia sẻ: “Được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui của các em khi nhận quà tôi cũng như các thành viên trong đoàn cảm thấy rất hạnh phúc. Trong thời gian tới, Hathor Group sẽ tiếp tục đưa “Hành trình yêu thương” đến với những hoàn cảnh cần giúp đỡ, san sẻ phần nào nỗi cơ cực của những mảnh đời thiếu may mắn trong cuộc sống.”

Hathor Group trao quà cho các em nhỏ Trường Mầm non Minh Ngọc (xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, Hà Giang)

Quỹ thiện nguyện “Hành trình yêu thương” được thành lập cách đây 6 năm với nguồn kinh phí được trích từ lợi nhuận của Hathor Group và đóng góp từ các đại lý, đối tác của Công ty. Từ nguồn quỹ này, Hathor Group đã tham gia, tổ chức nhiều hoạt động nhân văn. Mới đây nhất, Quỹ đã đồng hành xây nhà cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Hà Nam và Tiền Giang.

Hoạt động trao quà cho trẻ em vùng cao Hà Giang lần này tiếp nối tinh thần thiện nguyện vốn đã trở thành nét đẹp truyền thống của Hathor Group từ khi thành lập đến nay. Trong thời gian tới, Hathor Group sẽ nối dài “Hành trình yêu thương” đến với mọi miền đất nước.

Hathor Group là thương hiệu dược mỹ phẩm 10 năm tuổi, gắn liền với các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chuẩn y khoa, được nghiên cứu bởi chuyên gia nước ngoài. Các sản phẩm của Hathor Group như Dr. Antibi, Dr. Antibi Plus, Dr. Antibi Serum,… được đánh giá cao bởi độ lành tính, hiệu quả, thiết kế sang trọng, tiện dụng. Hathor Group đã được vinh danh trong nhiều giải thưởng uy tín như: Top 10 “Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm 2019”, “Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt và Nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc 2020”,… Công ty Cổ phần Tập đoàn Hathor Trụ sở chính: Tầng 7, số 300 Đê La Thành Nhỏ, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội Email: hathorgroup.ht@gmail.com Điện thoại: 02462 997 997 Website: https://hathorbeauty.vn

Quốc Tuấn