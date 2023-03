Các nhà chức trách Mỹ vào Chủ nhật (12/3) đã đóng cửa Signature Bank. Sở Dịch vụ tài chính New York vào cuộc và đưa Signature vào sự tiếp quản của Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC) giống như trường hợp Silicon Valley Bank vài ngày trước đó.

Signature Bank là ngân hàng tiền ảo lớn nhất ở Mỹ và trên thế giới.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chứng kiến 2 vụ sụp đổ ngân hàng.

Trước đó, vào cuối tuần, vụ Silicon Valley Bank (SVB) phá sản đã làm rúng động nước Mỹ và thị trường tài chính toàn cầu. Các thị trường chứng khoán lao dốc, giá vàng tăng và ngân hàng trung ương nhiều nước phải trấn an dư luận. SVB được biết đến là một trong những ngân hàng lâu đời và lớn mạnh nhất tại Thung lũng Silicon. Ngân hàng này quản lý phần lớn tiền gửi ở trung tâm công nghệ Mỹ.

Trước Signature Bank, ngân hàng chuyên cho vay trong lĩnh vực tiền số - Silvergate Bank sụp đổ đã tạo ra làn sóng rút tiền khác.

Signature Bank - có trụ sở ở New York - rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin do nhiều người lo sợ về hoạt động không an toàn của ngân hàng này. Signature từng cho vay mạnh trong lĩnh vực bất động sản nhưng nhiều năm gần đây đặt cược lớn vào hoạt động ngân hàng tiền ảo trong bối cảnh thị trường tiền ảo tụt dốc và các cơ quan chức năng siết chặt giám sát đối với các ngân hàng có dính líu đến tài sản số.

Signature đã cố gắng tìm đối tác mua lại hoặc một giải pháp khác để củng cố tình hình tài chính nhưng không thành công. Signature cũng đã cắt giảm hoạt động ở mảng tiền ảo, ngừng mối quan hệ với mảng quốc tế của sàn tiền ảo lớn nhất Mỹ Binance.

Tuy nhiên, vụ SVB đã đổ thêm dầu vào lửa trong cơn bão niềm tin đang quét trên thị trường tài chính thế giới. Cổ phiếu Signature Bank giảm hơn 75% trong vòng 1 năm qua.

Theo các nhà quản lý Mỹ, khách hàng của Signature sẽ được nhận lại toàn bộ tiền gửi, bao gồm cả những khoản tiền gửi vượt trần bảo hiểm tiền gửi liên bang là 250.000 USD.

Cũng như Silvergate Bank, Signature Bank bị rút tiền ồ ạt sau vụ sụp đổ của sàn tiền ảo FTX vào tháng 11/2022.