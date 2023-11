HDBank thuộc nhóm Ngân hàng Thương mại dẫn đầu tại Việt Nam với vốn điều lệ 29.276 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 508.263 tỷ đồng. Qua 33 năm hoạt động, hiện nay HDBank có 347 điểm giao dịch ngân hàng, gần 23.000 điểm giao dịch tài chính trên cả nước, phục vụ 16 triệu khách hàng trên 63 tỉnh thành cả nước, mang đồng vốn ưu tiên chuỗi cung ứng xanh, đặc biệt khu vực nông nghiệp nông thôn. Agritrade - Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tổ chức, thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển đối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; phục vụ quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại nông nghiệp của Bộ. Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (One Commune One Product - OCOP) là chương trình đầu tiên phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị được Việt Nam triển khai trên toàn quốc từ năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Chương trình là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, ra đời nhằm thực hiện bền vững các tiêu chí về sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt khu vực nông thôn.