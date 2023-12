Các chuyên gia của International SOS đã phân tích mức độ an ninh của các quốc gia, dựa trên mối đe dọa của bạo lực chính trị (bao gồm khủng bố, nổi dậy, bất ổn và chiến tranh có động cơ chính trị), bất ổn xã hội (bao gồm bạo lực giáo phái, cộng đồng và sắc tộc) cũng như tội phạm bạo lực và tội phạm nhỏ, để tìm đưa ra kết luận.

Bản đồ Rủi ro Du lịch toàn cầu được International SOS công bố. Ảnh: IS

Theo đó, hàng loạt các quốc gia châu Âu như Iceland, Luxembourg, Na Uy, Thụy Sĩ và Đan Mạch được International SOS đánh giá là an toàn nhất thế giới trên Bản đồ Rủi ro Du lịch toàn cầu.

Ở đầu đối ngược của danh sách, Nam Sudan, Afghanistan, Syria, Libya, Somalia, Afghanistan, Syria, Lebanon, vùng Lãnh thổ Palestine và Nga là những quốc gia được International SOS được vào nhóm nguy hiểm nhất thế giới cho những ai muốn khám phá vùng đất mới.

Iceland được xếp hạng là quốc gia an toàn nhất trên thế giới do “rủi ro an ninh không đáng kể” vì nước này có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp, không có bạo lực chính trị và ít bạo lực về giáo phái, cộng đồng, chủng tộc hoặc thân thiện đối với khách nước ngoài, cùng với một số yếu tố khác.

Nam Sudan là quốc gia đứng đầu danh sách những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: BI

Trong khi đó, Nam Sudan, đứng đầu danh sách những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Theo báo cáo, quốc gia Bắc Phi này được mô tả là “có nguy cơ an ninh cực độ”. Sự kiểm soát của chính phủ và việc thực thi pháp luật ở mức tối thiểu trên các khu vực rộng lớn được cho là nguyên nhân dẫn tới những rối loạn xã hội. Ngoài ra còn có mối đe dọa nghiêm trọng về “các cuộc tấn công bạo lực của các nhóm vũ trang nhắm vào khách du lịch và người nước ngoài”.

Lần đầu tiên, biến đổi khí hậu được coi như một yếu tố tác động để các chuyên gia lập nên Bản đồ rủi ro du lịch năm 2024, do nhiệt độ toàn cầu tăng được cho là làm tăng rủi ro sức khỏe trên toàn thế giới.

“Các đợt nắng nóng khắc nghiệt trong năm nay, đặc biệt là đợt nắng nóng đầu tiên tấn công châu Âu, có thể sẽ trở nên phổ biến", tiến sĩ Irene Lai, Giám đốc Y tế Toàn cầu của International SOS cho biết.

Bản đồ Rủi ro Du lịch toàn cầu của International SOS 5 quốc gia an toàn nhất thế giới năm 2024 5 quốc gia nguy hiểm nhất năm 2024 1. Iceland

2. Luxembourg

3. Na Uy

4. Thụy Sĩ

5. Đan Mạch 1. Nam Sudan

2. Afghanistan

3. Syria

4. Lybia

5. Somali

Theo NYP