Bất ngờ trước danh sách các quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Các quốc gia đã được xếp hạng từ "rủi ro thấp" đến "rủi ro cao", với cảnh báo cao nhất được đưa ra vì các lý do bao gồm xung đột đang diễn ra, hoạt động tội phạm hay "không an toàn" trước các nhóm chiến binh hoặc thảm họa.

Các quốc gia lọt vào danh sách cực đoan là Ukraine - do cuộc xung đột đang diễn ra với Nga - cũng như Pakistan, Libya, Syria, Somalia, Yemen, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi và Burkina Faso.

Ukraine là điểm đến cực đoan với du khách trong năm 2023. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, điểm nóng trong các kỳ nghỉ lễ là Mexico cũng bất ngờ nằm trong danh sách có nguy cơ cao do các vấn đề bạo lực đang diễn ra. Đầu tuần này, 12 người đã bị giết bởi một băng đảng ma túy đeo mặt nạ ở bang Guanajuato của Mexico.

Trong khi các điểm nóng du lịch đa phần không bị ảnh hưởng nhiều thì tình trạng bạo lực đã bắt đầu diễn ra ở các điểm đến như Cancun .

Sri Lanka cũng nằm trong danh sách rủi ro cao do tình hình bất ổn liên tục do khủng hoảng kinh tế ở nước này.

Điểm đến nổi tiếng Đông Nam Á, Thái Lan, bị đánh giá ở mức 'rủi ro trung bình'. Ảnh: Lonely Planet

Mức rủi ro trung bình dành cho những điểm đến "không hoàn toàn an toàn và dễ bị bất ổn" - bao gồm nhiều cái tên phổ biến với du khách trong các kỳ nghỉ. Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đều nằm trong danh sách rủi ro trung bình, cùng với Tunisia, Ai Cập và Maroc.

Nếu du khách thực sự muốn có một kỳ nghỉ an toàn, thì có rất nhiều điểm đến rủi ro thấp để lựa chọn.

Ireland được đánh giá là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Ảnh: Culture Trip

Global Guardian nhận định: "Các quốc gia được phân loại ở mức rủi ro thấp được coi là có tính ổn định cao do duy trì pháp quyền mạnh mẽ và có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa đối với an toàn, an ninh".

Ireland nằm trong danh sách rủi ro thấp nhất, cùng với Bồ Đào Nha, Croatia và Đức. Ngoài ra, Canada, New Zealand và Nhật Bản là cũng là những điểm đến được coi là an toàn nhất.

Đỗ An (Theo The Sun)