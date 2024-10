Theo hãng tin CNN, đây là tuyên bố của Tiến sĩ Chen Kugel tại Trung tâm Y học Pháp y Quốc gia Israel ở Tel Aviv. Ông Kugel cho biết, mặc dù thủ lĩnh Hamas Sinwar có nhiều vết thương nghiêm trọng khác trên người do tác động của đạn pháo xe tăng hoặc tên lửa, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới cái chết là một viên đạn bắn vào đầu.

“Nguyên nhân tử vong là một vết thương do đạn bắn vào đầu. Ông ấy bị đạn bắn vào đầu, và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng”, ông Kugel, người đã ký giấy chứng tử cho thủ lĩnh Hamas Sinwar, nói trong cuộc phỏng vấn với CNN.

Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Ảnh: New York Times

Quân đội Israel trước đó cho biết trong một hoạt động quân sự gần đây ở Dải Gaza, ông Sinwar đã thiệt mạng, sau khi xe tăng Israel bắn một quả đạn pháo vào tòa nhà nơi ông này đã bị thương. Tuy nhiên, tuyên bố không nhắc tới việc binh sĩ Israel đã bắn phát súng chí mạng vào ông Sinwar.

Khi được CNN hỏi về tuyên bố của ông Kugel, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay có một cuộc đấu súng, và cuộc giao tranh kết thúc bằng việc quân đội Israel bắn một quả đạn pháo xe tăng vào tòa nhà. Người phát ngôn cho biết thêm, quân đội Israel vẫn đang nỗ lực tìm hiểu mọi chi tiết liên quan tới vụ việc.

Trong khi đó, Tiến sĩ Kugel nhấn mạnh ông tin tưởng vào phân tích của mình, bởi nó dựa trên quá trình khám nghiệm tử thi của ông Sinwar.

"Dựa trên những gì tôi tìm thấy trên thi thể. Ông ấy bị thương do nhiều nguyên nhân khác nhau, như vết thương do tên lửa ở cẳng tay phải, đá rơi trúng chân trái hoặc đùi, và nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể, nhưng chỉ ở ngực. Chúng gây ra thương tích nghiêm trọng, song nguyên nhân tử vong là do vết thương từ súng bắn vào đầu", ông Kugel nói.

Khi được hỏi về thời gian tử vong của ông Sinwar, Tiến sĩ Kugel cho rằng khả năng là vào cuối buổi chiều ngày 16/10, hơn 24 giờ trước khi thi thể của thủ lĩnh Hamas được đưa đến viện vào đêm ngày 17/10.