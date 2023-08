Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Bá Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương) cho biết, từ năm 2019, xuất phát từ nhu cầu thực tế hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự cho chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn, chính quyền xã đã cho lắp một số camera an ninh ở ngã tư trục đường lớn với số lượng 10 mắt.

“Ban đầu chúng tôi cho lắp đặt ở cơ quan, trục đường lớn và khu đông người qua lại. Đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023, toàn xã cho triển khai lắp gần 80 mắt camera ở 60 vị trí khác nhau. Toàn bộ kinh phí đều được thực hiện xã hội hoá trong toàn bộ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn” – ông Ngọc thông tin.

Hình ảnh camera an ninh được lắp đặt trên các trục đường ở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An ghi lại hình ảnh đối tượng trộm cắp tài sản đi lại trên đường. Ảnh: QH chụp màn hình.

Từ nhu cầu thực tế, thiết thực cho cuộc sống hằng ngày, xã Thanh Liên đã vận động được số tiền gần 200 triệu đồng để lắp đặt hệ thống camra an ninh trên toàn xã.

“Qua camera an ninh cộng đồng đã giúp lực lượng công an kịp thời bắt giữ, xử lý nhiều vụ trộm cắp hy hữu. Cụ thể, tháng 7/2022, công an bắt được vụ trộm xe lu của doanh nghiệp đang thi công nhà máy ở địa bàn xã. Gần đây nhất một đối tượng trộm vàng của hai vợ chồng mới cưới bị bắt cũng nhờ hệ thống camera nhận dạng nghi phạm ban đầu” – ông Ngọc kể.



Camera hỗ trợ phá án

Vào lúc 10h ngày 17/8, hai vợ chồng chị Vi Thị D. (SN 2005), trú tại xóm Liên Đồng, xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương) trình báo lên công an xã, toàn bộ tài sản là vàng được người thân, bạn bè tặng trong ngày cưới bị trộm lấy mất.

Số vàng bị kẻ gian lấy đi gồm: 2 sợi dây chuyền, 5 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai. Tổng trị giá tài sản khoảng 53 triệu đồng nhưng không xác định được thời gian bị lấy cắp.

Nghi phạm trộm cắp tài sản bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: QH chụp lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Thanh Liên cử ngay tổ công tác đến hiện trường và phối hợp đội hình sự, áp dụng các biện pháp xác minh.

Qua rà soát hệ thống camera an ninh cộng đồng và các biện pháp nghiệp vụ, nổi lên một số đối tượng vào "tầm ngắm". Nguyễn Văn Luân (SN 1990, trú tại thôn Mỹ Tiến, xã Thanh Mỹ là đối tượng nghiện ma túy, đang điều trị bằng thuốc methadone tại Trung tâm y tế.

Sáng 19/8, Luân được mời đến công an xã Thanh Liên làm việc. Tại đây, Luân luôn quanh co, chối cãi. Đến chiều ngày 19/8, bằng các chứng cứ và lập luận sắc bén của lực lượng điều tra, đối tượng Luân đã cúi đầu thừa nhận, chính mình đã trộm số vàng trên của vợ chồng chị D.

Số vàng của hai vợ chồng chị D. bị kẻ gian lấy cắp được thu hồi phục vụ điều tra. Ảnh: Công an xã Thanh Liên.

Ngay sau đó, cơ quan CA đã thu hồi toàn bộ số vàng Luân đã trộm để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 4/7/2022, công an xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương) tiếp nhận đơn của một giám đốc trên địa bàn TP Vinh về việc, đơn vị này có một chiếc xe lu trị giá khoảng 150 triệu đồng bị kẻ gian lấy đi.

Tiếp nhận tin báo, công an xã Thanh Liên phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Thanh Chương và Công an xã Thanh Thịnh tiến hành xác minh.

Ngày 5/7, chỉ một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Thanh Chương bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quốc (SN 2002) trú tại xã Thanh Thịnh và Đ.V.Đ. trú tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, 2 đối tượng trên đã lấy trộm chiếc xe lu rồi mang đi tiêu thụ tại Hà Nội, bán với giá 150 triệu đồng.

Chiếc xe lu bị trộm cắp ở Nghệ An đưa ra Hà Nội bán 150 triệu đồng. Ảnh: CACC

“Qua đây, cũng là lời cảnh báo cho toàn thể nhân dân, nếu có tài sản có giá trị phải được cất, giữ cẩn thận, có người trông coi, trang bị hệ thống khoá cửa, khoá tài sản an toàn.. Lắp đặt camera giám sát riêng cho gia đình mình. Đây là minh chứng cho hiệu quả của mô hình camera an ninh cộng đồng trên địa bàn xã” – công an xã Thanh Liên gửi thông điệp.

Ông Phan Bá Ngọc chia sẻ: “Hiệu quả từ camera an ninh ở Thanh Liên nói riêng, các xã trên toàn huyện đã phát huy phong trào xã hội hoá lắp camera. Đến nay có thể đánh giá camera an ninh ở xã Thanh Liên đạt được hiệu quả nhất trên toàn huyện Thanh Chương”.