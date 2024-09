Theo tờ Jerusalem Post, còi báo động cảnh báo không kích đã được kích hoạt vào lúc 1h10 (giờ địa phương) tại các khu vực Haifa, Nazareth, Afula và Hạ Galilee của Israel.

Chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), quân đội Israel (IDF) cho biết, "khoảng 10 vụ phóng" đã được phát hiện từ lãnh thổ Lebanon. IDF cho hay, hầu hết các quả đạn đã bị đánh chặn.

Tuy nhiên, một tên lửa đã rơi xuống khu vực Nazareth. Theo MDA, tổ chức dịch vụ y tế khẩn cấp và thảm họa của Israel, một người đàn ông (60 tuổi) đã bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn ở Hạ Galilee.

Trong khi đó, kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen dẫn lời một phát ngôn viên của nhóm vũ trang Hezbollah cho biết, nhóm này đã bắn hàng chục rocket Fadi-1 và Fadi-2 vào căn cứ không quân Ramat David của Israel để đáp trả những cuộc không kích mà trước đó Israel đã nhắm vào Lebanon.

Đợt pháo kích này đánh dấu sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon. Hezbollah đã thực hiện nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào các mục tiêu của Israel để thể hiện tình đoàn kết với nhóm vũ trang Hamas, kể từ khi Israel triển khai chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Trước đó, IDF cho biết đã tấn công khoảng 180 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon trong ngày 21/9. Còn hôm 20/9, các tiêm kích của Israel đã tấn công khu ngoại ô của Beirut, tiêu diệt một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Theo chính quyền Lebanon, 37 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên.

Mỹ hối thúc công dân rời khỏi Lebanon

Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Lebanon giữa lúc các chuyến bay thương mại vẫn có thể hoạt động, khi mà xung đột Israel và Hezbollah đang căng thẳng.

CNN đưa tin, hôm 21/9, trong bản cập nhật khuyến cáo đi lại, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân nước này “không nên đến Lebanon do tội phạm, khủng bố, bất ổn dân sự, bắt cóc, mìn chưa phát nổ, và nguy cơ xung đột vũ trang".

Khuyến cáo cấp độ 4, mức cao nhất do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành, cho hay công dân Mỹ ở miền nam Lebanon, gần biên giới với Syria hoặc trong các khu định cư tị nạn nên "rời khỏi những khu vực đó ngay lập tức", do các cuộc tấn công xuyên biên giới và đụng độ tiềm tàng giữa lực lượng an ninh với các nhóm "cực đoan".

Ngoài ra, khuyến cáo nhấn mạnh những người quyết định ở lại Lebanon nên chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn, phòng trường hợp tình hình trở nên tồi tệ hơn.