Theo lời kể của ông N.D.A (48 tuổi, ngụ đường Nguyên Hậu, khu phố 4, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM), cách đây hơn 1 tháng ông có lên trụ sở Công an phường Tân Thành để kích hoạt tài khoản định danh cấp độ 2 trên VNeID và được cán bộ công an hướng dẫn nhiệt tình.

Sau đó, ông A. về nhà truy cập vào ứng dụng VNeID thì tá hoả khi phát hiện có thêm 1 người con trai trong danh mục thành viên khác trong hộ gia đình.

Gia đình ông A. bỗng dưng xuất hiện thêm con trai 5 tuổi khi kiểm tra ứng dụng VNeID sau khi kích hoạt tài khoản định danh cấp độ 2 theo quy định. Ảnh: nhân vật cung cấp

“Tôi có 2 con gái, năm nay 17 và 11 tuổi, bỗng dưng ở đâu trên ứng dụng VNeID lại lòi thêm đứa con trai tên Nguyễn Minh P, 5 tuổi. Trường thông tin trên ứng dụng có đầy đủ thông tin của bé như: số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, giới tính và quan hệ với chủ hộ là con đẻ” ông A. cho hay.

Sau đó, trên tài khoản VNeID của vợ ông A. cũng có thông tin về bé Nguyễn Minh P với quan hệ với chủ tài khoản là con đẻ. Thậm chí, tài khoản VNeID của đứa con gái lớn của ông A. cũng thể hiện bé Nguyễn Minh P có quan hệ là... con đẻ.

Ông A. khẳng định, vợ chồng mình đã rà lại toàn bộ quá trình làm thủ tục làm căn cước công dân gắn chíp cũng như các giấy tờ liên quan thì xác định đều khai đúng, không có sai sót cũng như không có thông tin về cháu bé Nguyễn Minh P như trên.

Khi làm rõ sai sót không đến từ các thành viên trong gia đình, ông A. đã đến Công an quận Tân Phú để nhờ khắc phục, sữa chữa thông tin vì cho rằng có sự nhầm lẫn từ hệ thống. Tuy nhiên, cán bộ tại đây hướng dẫn ông về phường gặp cán bộ nhằm xác minh, chỉnh sửa.

Ông A. có lên UBND phường Tân Thành gặp cán bộ hộ tịch để hỏi và sau đó phản ánh với cảnh sát khu vực.

Cán bộ này qua kiểm tra có thông báo với ông A. rằng, đây là sự nhầm lẫn. Gia đình cháu bé Nguyễn Minh P được xác định là ở chung cư Âu Cơ, đường Tân Thành, tổ 39 cùng chung một phường.

Tuy nhiên, Cảnh sát khu vực cho biết thêm, gia đình của cháu bé đã bán nhà, chuyển đi khỏi địa phương, chưa rõ đi đâu. Phía Cảnh sát khu vực và công an phường đang tìm cha mẹ ruột cúe bé Nguyễn Minh P để xử lý vụ việc hi hữu, nhưng 1 tháng nay vẫn chưa khắc phục được.

Xung quanh vụ việc khá hi hữu này, một cán bộ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) – Công an TP.HCM cho biết, trong quá trình tiến hành làm các loại giấy tờ cá nhân theo quy định mới sẽ không tránh khỏi những sai sót, nhầm lẫn. Người dân nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào về thông tin, dữ liệu cá nhân có thể liên hệ với cấp sơ sở, công an xã, phường và Cảnh sát khu vực để tiếp nhận thông tin nhằm khắc phục, chính sửa.

Nói về trường hợp hi hữu của anh A, cán bộ nói trên cho hay, Cảnh sát khu vực và công an phường sẽ tiến hành tìm cha mẹ của cháu bé để xác minh, chỉnh sửa thông tin nói trên.