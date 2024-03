Những câu chuyện đầy cảm hứng

Phát sóng trong dịp đầu năm mới xuân Giáp Thìn, chương trình Hi vọng 2024 đồng tổ chức bởi nhãn hàng OMO và Đài truyền hình Việt Nam VTV đã mang đến người xem thông điệp ý nghĩa: “Một năm khó khăn là vậy nhưng cuộc sống vẫn lấp lánh những hạt mầm của hi vọng, được gieo lên từ những lấm bẩn, từ nỗ lực và niềm tin vào một tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn”.

Thông điệp đó được chương trình nhấn mạnh thông qua cuộc gặp gỡ, trò chuyện với nhà sáng tạo nội dung An Đen, doanh nhân Vũ Trung Anh Rim, chuyên viên Hiếu PC và họa sĩ Nguyễn Quốc Dân. Các nhân vật đã trải qua những nghịch cảnh khác nhau, đôi khi tưởng chừng cuộc đời đã chạm đáy nhưng đi qua những chương tăm tối nhất, họ lại tìm thấy những hạt mầm hi vọng để nhen nhóm niềm tin và sự lạc quan cho cuộc đời mình.

Chương trình Hi vọng 2024 được tổ chức bởi OMO và VTV

Đó là câu chuyện của An Đen - nhà sáng tạo nội dung bước ra khỏi những bon chen nơi thành thị để về quê tìm hi vọng sống hạnh phúc, bình an; là nỗ lực thay đổi đã đưa Hiếu PC từ một hacker mũ đen khét tiếng ở nước Mỹ trở thành một chuyên gia an ninh mạng tại Việt Nam với dự án phi lợi nhuận “Chống Lừa Đảo”; là doanh nhân Anh Rim khởi dựng lại công việc kinh doanh bắt đầu từ con số âm 30 tỷ; và Nguyễn Quốc Dân, người đã trở thành họa sĩ tài năng từ tuổi thơ đầu đường xó chợ.

Bốn con người là bốn câu chuyện, hoàn cảnh, nghề nghiệp và con đường khác nhau nhưng ở họ tựu trung niềm hi vọng, khát khao mãnh liệt để thay đổi cuộc đời. Từ những biến cố, thất bại, những “lấm bẩn" của cuộc đời cả nghĩa đen và nghĩa bóng, họ lại gieo vào đó những niềm hi vọng để bước tiếp trên con đường tương lai.

Các nhân vật ngồi lại để kể câu chuyện của bản thân, truyền cảm hứng, hi vọng cho năm mới

Cùng OMO khởi động một năm mới nhiều hi vọng

Bên cạnh những giây phút chia sẻ lắng đọng, OMO và Hi vọng 2024 mang tới những tiết mục thể hiện sự đa sắc về âm nhạc, vừa sâu lắng và vui tươi.

Mở màn là tiết mục “Hi vọng” được thể hiện bởi ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Hà An Huy và rapper Obito. Nhóm nhạc DaLAB cũng khiến không gian Hi vọng 2024 sôi động hơn với những giai điệu bắt tai cùng ca từ đầy ý nghĩa của bài hát “Thở”. Ca khúc “Cho đời chút ơn” sáng tác bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn lần đầu tiên tại chương trình.

Những màn trình diễn ấn tượng đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng

Điểm nhấn của Hi vọng 2024 là màn biểu diễn ca khúc “Lấm lem êm ấm” của ca sĩ Hòa Minzy đầy cảm xúc. Thông qua bài hát, OMO mong muốn rằng ai cũng tìm được niềm hi vọng để không ngừng cố gắng và những miệt mài, cần mẫn đều sẽ được đền đáp xứng đáng trong năm mới 2024.

Bài hát “Lấm lem êm ấm” được thể hiện bởi ca sĩ Hòa Minzy chạm tới tim người theo dõi

Không chỉ mãn nhãn với những màn biểu diễn bùng nổ cảm xúc, khán giả còn trải qua những khoảnh khắc thư giãn qua các thử thách thú vị giữa các nhân vật và dàn nghệ sĩ khách mời. Ở mỗi thử thách, MC Trần Ngọc sẽ giúp khán giả khai thác và có thêm những góc nhìn mới mẻ về những phẩm chất và cá tính, sự gần gũi chân thật và hài hước của mỗi nhân vật khách mời và nghệ sĩ tham gia chương trình.

Rhymastic tham gia các thử thách của chương trình cùng Hiếu PC

Thông qua chương trình Hi vọng 2024, OMO và VTV mong muốn lan tỏa thông điệp “Lấm bẩn gieo hi vọng”, để mỗi chúng ta có thêm động lực vượt qua được những ngày tháng nhiều khó khăn, thử thách.

Xem lại trên VTV Online và theo dõi câu chuyện của các nhân vật gieo hi vọng tại: https://omolambangieohyvong.kenh14.vn/

