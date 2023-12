{"article":{"id":"2225567","title":"Công bố Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng 2023","description":"Báo VietNamNet công bố 3 Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng 2023.","contentObject":"<p>Sau gần 1 tháng khởi động <a href=\"https://vietnamnet.vn/nhan-vat-truyen-cam-hung-2023\">bình chọn Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng 2023</a>, đúng 23h59 ngày 10/12, báo <em>VietNamNet</em> đã đóng cổng bình chọn và chọn ra 3 nhân vật có số phiếu cao nhất theo thứ tự từ cao đến thấp.</p>

<p>2023 là năm thứ 4 báo <em>VietNamNet</em> tổ chức Giải thưởng Nhân vật truyền cảm hứng nhằm vinh danh những tấm gương, dự án của các cá nhân, tổ chức có sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.</p>

<p>10 nhân vật được đề cử là các cá nhân, nhóm đã xuất hiện trên báo <em>VietNamNet</em>. Họ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng nhờ tâm huyết, tài năng và sự tử tế của mình, qua đó góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Việc làm của họ truyền lửa cho những hành động, giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. </p>

<p>Ba nhân vật được độc giả bình chọn cao nhất và báo VietNamNet sẽ tổ chức lễ vinh danh năm nay là:</p>

<p><strong>1. Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh</strong></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguyen-thi-oanh-714.jpg?width=768&s=Zac-iuewi4LwO0lWrBPjWQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguyen-thi-oanh-714.jpg?width=1024&s=Tga_EKEynpBi4skD4OKScg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguyen-thi-oanh-714.jpg?width=0&s=txodY6caJ8SmyKXl705jmw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguyen-thi-oanh-714.jpg?width=768&s=Zac-iuewi4LwO0lWrBPjWQ\" alt=\"nguyen thi oanh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguyen-thi-oanh-714.jpg?width=260&s=P9JbUudE8wv8ypnOyJL-Zg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Đạt 248.000 lượt bình chọn.</p>

<p>VĐV Nguyễn Thị Oanh từng đạt nhiều thành tích cao trong bộ môn điền kinh. Riêng tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh giành tới 4 HCV, trong đó có kỳ tích giành 2 HCV ở 2 cự ly chạy mà thời gian nghỉ chưa đầy 30 phút. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu, khó tin đối với thể thao, đặc biệt là điền kinh.</p>

<p>Cô đã vượt qua giới hạn của bản thân, khiến các nhà chuyên môn “choáng váng” không thể lý giải nổi. \"Nữ siêu nhân đường chạy\"; hay \"Nhà vô địch không phổi\"… là những biệt danh được người hâm mộ nói về Nguyễn Thị Oanh. Cô gái nhỏ bé thể hiện năng lực phi thường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỳ SEA Games 32, trở thành hình ảnh tiêu biểu, một tấm gương truyền cảm hứng không chỉ của thể thao Việt Nam mà với cả khu vực Đông Nam Á. VĐV người Bắc Giang xứng đáng là biểu tượng cho sự bền bỉ, ý chí vượt lên của người phụ nữ Việt Nam.</p>

<p>Năm 15 tuổi, Nguyễn Thị Oanh từng suýt bị loại khỏi đội điền kinh tỉnh Bắc Giang vì thể hình hạn chế. Lúc đó, cô chỉ cao 1m53 và nặng chưa đầy 40kg. Năm 2014, Oanh bất ngờ phát hiện mình mắc bệnh viêm cầu thận, trong quá trình điều trị bị teo cơ bắp. Các bác sĩ khẳng định cô không thể tiếp tục tập luyện thể thao đỉnh cao. Nhưng với nghị lực phi thường, Nguyễn Thị Oanh đã kiên trì tập luyện, chiến thắng bạo bệnh để trở lại với niềm đam mê điền kinh.</p>

<p><strong>2. Thầy Minh Niệm</strong> </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/2-minh-niem-911-715.jpeg?width=768&s=E1c7vcuZ7QF9_hQPJ3uBqA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/2-minh-niem-911-715.jpeg?width=1024&s=0REMAD3_s9FwxeooIczSEg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/2-minh-niem-911-715.jpeg?width=0&s=CdbfDiKF35jDfx36QOMnhg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/2-minh-niem-911-715.jpeg?width=768&s=E1c7vcuZ7QF9_hQPJ3uBqA\" alt=\"2 minh niem 911.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/2-minh-niem-911-715.jpeg?width=260&s=8mYe76v6-Dq0l0lDb0-mNQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Đạt 234.971 lượt bình chọn.</p>

<p>Thầy Minh Niệm (SN 1975, quê quán Châu Thành, Tiền Giang) là giảng sư, diễn giả chia sẻ phương pháp thực tập giúp chữa lành, kiến tạo hạnh phúc, bình an trong cuộc sống thực tại - “bây giờ và ở đây”. Hiện thầy Minh Niệm là thiền sư số 1 về chữa lành, trị liệu tâm lý - trầm cảm.</p>

<p>Để “giúp đời, giúp người nhiều nhất có thể”, thầy Minh Niệm và cộng đồng Miền tỉnh thức đã phát triển nhiều dự án mang tính nuôi dưỡng tâm hồn, nâng dậy tinh thần đại chúng khắp xa gần. Điển hình là các chuỗi radio: Bình yên giữa biến động, Nâng dậy tâm hồn và Chỉ tình thương ở lại được phát sóng trên YouTube và Spotify thu hút hàng chục triệu lượt xem nghe, ròng rã trong suốt mấy năm dịch và bây giờ... </p>

<p>Thầy Minh Niệm còn mở khóa đào tạo Chuyên gia thiền chữa lành tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Khóa đào tạo không chỉ giúp chữa lành những tâm hồn đang thương tổn mà còn hướng đến đào tạo các nhà chữa lành tâm lý bằng con đường thiền tập. Đến nay, khóa đào tạo đã thu hút hơn 300 học viên tham gia. </p>

<p>Thầy Minh Niệm cũng là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng: Hiểu về trái tim (2011) và Làm như chơi (2016). Trong đó, cuốn sách Hiểu về trái tim được xem là một hiện tượng vì đây là cuốn viết về tâm lý đầu tiên của người Việt bán chạy nhất trong nhiều năm cho đến tận bây giờ. “Hiểu về trái tim” cũng từng được bình chọn là cuốn sách được yêu thích nhất, được dịch sang nhiều thứ tiếng.</p>

<p><strong>3. Hoa hậu, người mẫu H’Hen Niê</strong></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hhen-nie-716.jpg?width=768&s=_XtbL8lUsl17IuOYYcsRDw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hhen-nie-716.jpg?width=1024&s=hPsEbIqalOGZLt_iOJkgyg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hhen-nie-716.jpg?width=0&s=Cfy7yPRn44PLHj9WAFKPpQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hhen-nie-716.jpg?width=768&s=_XtbL8lUsl17IuOYYcsRDw\" alt=\"hhen nie.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hhen-nie-716.jpg?width=260&s=Ok9BrizUaSgV36fetK2Vkw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Đạt 179.033 lượt bình chọn.</p>

<p>H'Hen Niê (sinh năm 1992, người dân tộc Ê Đê) không chỉ là một người đẹp nổi bật, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự chăm chỉ trong công tác thiện nguyện. Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, H'Hen Niê đã tận dụng tầm ảnh hưởng để lan tỏa tình yêu và sự chia sẻ. Cô chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở trái tim và ý chí tích cực.</p>

<p>H'Hen Niê không ngần ngại bước vào những vùng sâu vùng xa, nơi cần sự quan tâm và giúp đỡ nhất. Với tâm huyết của mình, cô đã tham gia nhiều chương trình và hoạt động thiện nguyện, mang lại niềm vui và hy vọng cho những người khó khăn. Cô không chỉ là Hoa hậu trên sân khấu, mà còn là người phụ nữ mạnh mẽ và tận tâm trong việc hỗ trợ cộng đồng. </p>

<p>H'Hen Niê đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng việc hành động, chứng minh rằng mỗi người đều có thể tạo nên sự khác biệt. Với lòng nhân ái và sự chăm chỉ không ngừng, H'Hen Niê là hình mẫu sống động, là nguồn động viên lớn cho những ai muốn góp phần làm thay đổi thế giới xung quanh mình.</p>

<p>Các thành tích của H'Hen Niê: Top 9 Vietnam's Next Top Model 2015, Chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Top 5 đại sứ truyền cảm hứng WeChoice 2018, Mỹ nhân của năm 2019...</p>

Cho đến khi hai người về chung một nhà, cô mới thấy cuộc hôn nhân của cả hai chính là định mệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-nang-chia-se-tung-so-chong-la-ke-lua-dao-tai-vo-chong-son-2225504.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/anhdd-823.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:55:49","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225558","title":"Xác lập kỷ lục Việt Nam với 2 công trình từ lúa","description":"Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng kỷ lục đối với không gian triển lãm con đường lúa gạo, chủ đề \"Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt\" dài nhất và mô hình bản đồ Việt Nam ghép từ các giống lúa đặc sản của các tỉnh, thành phố.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyện lạ","detailUrl":"/doi-song/chuyen-la","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/chuyen-la","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xac-lap-ky-luc-viet-nam-voi-2-cong-trinh-tu-lua-2225558.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/xac-lap-ky-luc-viet-nam-voi-2-cong-trinh-tu-lua-625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T13:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225333","title":"Ni sư hướng dẫn 500 người trẻ tập thiền, hóa giải stress","description":"Cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, khó khăn, ni sư cho rằng, chỉ có trở về nương tựa chính mình con người mới có thể đứng vững trước giông gió, có an vui, hạnh phúc thực thụ.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ni-su-huong-dan-500-nguoi-tre-tap-thien-hoa-giai-stress-2225333.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ni-su-huong-dan-500-nguoi-tre-tap-thien-hoa-giai-stress-557.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223927","title":"Cô dâu đặt ảnh 7 chàng trai ở đám cưới, phản ứng của chú rể gây bất ngờ","description":"MALAYSIA - Vì quá mê nhóm nhạc Hàn Quốc, cô dâu mang cả hình 7 nam thành viên đến đám cưới. Phản ứng của chú rể khi chụp ảnh khiến người dùng mạng xã hội xôn xao.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-dau-dat-anh-7-chang-trai-o-dam-cuoi-phan-ung-cua-chu-re-gay-bat-ngo-2223927.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/co-dau-dat-anh-7-chang-trai-o-dam-cuoi-phan-ung-cua-chu-re-gay-bat-ngo-352.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:26:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225389","title":"9X Thanh Hoá chi 2 tỷ xây nhà tặng bố, tha thiết tìm mẹ mất tích 28 năm","description":"Lớn lên trong khó khăn, Alina Mai luôn ấp ủ hoài bão thoát nghèo để hỗ trợ gia đình. 30 tuổi, chị có sự nghiệp kinh doanh, đủ tiền xây nhà tặng bố và tìm người mẹ mất tích.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-thanh-hoa-chi-2-ty-xay-nha-tang-bo-tha-thiet-tim-me-mat-tich-28-nam-2225389.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/9x-thanh-hoa-chi-2-ty-xay-nha-tang-bo-tha-thiet-tim-me-mat-tich-28-nam-338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225360","title":"Triệu phú sống không điện thoại để lại toàn bộ tài sản 13 triệu USD làm từ thiện","description":"MỸ - \"Triệu phú bí mật\" sống khiêm tốn cả đời, để lại toàn bộ tài sản trị giá 13 triệu USD cho tổ chức từ thiện khi qua đời.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trieu-phu-song-khong-dien-thoai-de-lai-toan-bo-tai-san-13-trieu-usd-lam-tu-thien-2225360.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/trieu-phu-song-khong-dien-thoai-de-lai-toan-bo-tai-san-13-trieu-usd-lam-tu-thien-988.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223482","title":"8X chi nửa tỷ để học cách tạo những bông hoa ăn được","description":"Nhìn những bông hoa mềm mại, rực rỡ, ít ai ngờ đây là những bông hoa ăn được, do một chàng trai 8X sáng tạo nên.","displayType":19,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8x-chi-nua-ty-de-hoc-cach-tao-ra-nhung-bong-hoa-an-duoc-2223482.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/8x-chi-nua-ty-de-hoc-cach-tao-nhung-bong-hoa-an-duoc-14.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225189","title":"20 năm bên chồng, vợ tôi lúc ngủ vẫn gọi tên người cũ vì một bí mật","description":"Suốt những năm tháng qua, tôi luôn là người chồng mẫu mực, yêu chiều vợ. Nhưng đổi lại, tôi không biết vợ có từng thực lòng yêu thương mình không?","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/20-nam-ben-chong-vo-toi-luc-ngu-van-goi-ten-nguoi-cu-vi-mot-bi-mat-2225189.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/20-nam-ben-chong-vo-toi-luc-ngu-van-goi-ten-nguoi-cu-vi-mot-bi-mat-952.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221138","title":"Bất ngờ đến công ty chồng buổi trưa, vợ chết lặng vì cảnh trong phòng","description":"Muốn cho chồng điều bất ngờ, tôi đến tận công ty gặp anh. Nhưng cảnh tượng trong phòng làm việc khiến tôi đứng không vững.","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-den-cong-ty-chong-buoi-trua-vo-dung-hinh-phat-hien-chong-phan-boi-2221138.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bat-ngo-den-cong-ty-chong-buoi-trua-vo-chet-lang-vi-canh-trong-phong-63.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225144","title":"Chàng nhút nhát gặp cô gái dễ thương, chốt cưới ngay tại ‘Bạn muốn hẹn hò'","description":"Nhà trai hiền lành, nhút nhát đến “Bạn muốn hẹn hò” nhờ mai mối, vỡ òa vì tìm được mảnh ghép như ý, chốt cưới ngay trên sân khấu.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-muon-hen-ho-tap-958-cap-doi-chot-cuoi-ngay-tren-san-khau-2225144.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/anhdd-440.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225188","title":"Nghề thử thức ăn cho chó, lương 1,5 tỷ đồng: Không phải ai cũng dám làm!","description":"Đối với nghề thử thức ăn cho chó, những người mới vào nghề có thể kiếm được hơn 608 triệu đồng/năm, người làm giỏi sẽ nhận được mức lương hơn 1 tỷ đồng/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyện lạ","detailUrl":"/doi-song/chuyen-la","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/chuyen-la","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-thu-thuc-an-cho-cho-luong-1-5-ty-dong-khong-phai-ai-cung-dam-lam-2225188.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nghe-thu-thuc-an-cho-cho-luong-15-ty-dong-khong-phai-ai-cung-dam-lam-431.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225201","title":"Cơn ác mộng của cụ bà 77 tuổi lạc vào lưới tình của người yêu trẻ tuổi","description":"MỸ - Kẻ lừa đảo qua mạng tự nhận là \"ông trùm ngành xây dựng\" liên tục gửi những tin nhắn đầy đam mê cho bà và tình yêu giữa hai người chớm nở.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-ac-mong-cua-cu-ba-77-tuoi-lac-vao-luoi-tinh-cua-nguoi-yeu-tre-tuoi-2225201.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/con-ac-mong-cua-cu-ba-77-tuoi-lac-vao-luoi-tinh-cua-nguoi-yeu-tre-tuoi-322.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224743","title":"Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con","description":"Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ty-phu-my-day-con-khi-muon-xe-phai-tra-lai-voi-binh-xang-that-day-2224743.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/khi-muon-xe-phai-tra-lai-voi-binh-xang-that-day-bai-hoc-ty-phu-my-day-con-1392.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225153","title":"Niềm vui ngày cuối tuần của hơn 500 bà con dân tộc thiểu số ở Hà Giang","description":"Nghe tin CLB tình nguyện Blouse trắng và CLB Mô tô thể thao (Hà Nội) về khám bệnh, tặng quà, bà con dân tộc thiểu số ở xã Khâu Vai phấn khởi, vượt đường xa đến chờ đoàn từ thiện.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/niem-vui-ngay-cuoi-tuan-cua-hon-500-ba-con-dan-toc-thieu-so-o-ha-giang-2225153.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/niem-vui-ngay-cuoi-tuan-cua-hon-500-ba-con-dan-toc-thieu-so-o-ha-giang-155.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224301","title":"Rủ nhau đến quán gánh hơn 40 năm ở Hà thành, vừa ăn vừa xuýt xoa chảy nước mắt","description":"Quán bún ốc nguội không bảng hiệu, chỉ có đôi quang gánh trong ngõ nhỏ phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội). Tuy nhiên, quán đã tồn tại hơn 40 năm, thực khách tìm đến rất đông, vừa ăn vừa xuýt xoa chảy nước mắt.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/le-la-quan-bun-oc-nguoi-hon-40-nam-o-ha-thanh-vua-an-vua-xuyt-xoa-chay-nuoc-mat-2224301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ru-nhau-ra-quan-ganh-hon-40-nam-o-ha-thanh-vua-an-vua-xuyt-xoa-chay-nuoc-mat-1378.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223706","title":"Người đàn ông mê nhặt rác, bị gọi 'khùng' vì chở cả xe tải rác về nhà","description":"Gần chục năm qua, anh Lê Thành Long (Đà Nẵng) nhặt rác thải từ biển mang về nhà, tái chế thành vật dụng hữu ích. Mong muốn của anh là lan toả ý thức giữ gìn môi trường đến mọi người.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-me-nhat-rac-bi-goi-khung-vi-cho-ca-xe-tai-rac-ve-nha-2223706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nguoi-dan-ong-me-nhat-rac-bi-goi-khung-vi-cho-ca-xe-tai-rac-ve-nha-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225105","title":"Cô dâu người Việt Nam hiến tặng một quả thận cho chị chồng","description":"Sau một thời gian dài chứng kiến cảnh chị gái của chồng bị bệnh nặng, chị Lee Yun-ha, một cô dâu đến từ Việt Nam, quyết định hiến tặng một quả thận giúp chị chữa bệnh.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-dau-nguoi-viet-nam-hien-than-cho-chi-chong-2225105.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/untitled-3-171.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T04:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224790","title":"Cô gái kể kỷ niệm vượt cạn nhớ đời: Bệnh viện phát loa giữa đêm tìm cha đứa trẻ","description":"Trước cưới 2 ngày, cô gái trẻ phát hiện mình mang thai. Đến lúc đi sinh, cô ngỡ ngàng khi bác sĩ thông báo chồng “mất tích”.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trong-tam-su-me-bim-sua-tap-208-co-gai-ke-ky-niem-vuot-can-nho-doi-2224790.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/co-gai-ke-ky-niem-vuot-can-nho-doi-benh-vien-phat-loa-giua-dem-tim-cha-dua-tre-1297.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T17:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223381","title":"Những người trẻ thắt chặt chi tiêu, rủ nhau tích trữ 'hạt đậu vàng'","description":"TRUNG QUỐC - Mỗi khi đi làm về, cô gái trẻ tiến thẳng đến chai thủy tinh nhỏ đựng nhiều \"hạt đậu vàng\" và lắc qua lắc lại. Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng như lời nhắc nhở rằng cuối cùng cô cũng tiết kiệm được chút vàng.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-nguoi-tre-that-chat-chi-tieu-ru-nhau-tich-tru-hat-dau-vang-2223381.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nhung-nguoi-tre-that-chat-chi-tieu-ru-nhau-tich-tru-hat-dau-vang-962.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T13:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222121","title":"Nơi trai bao đứng đường gia tăng, dân địa phương không dám ra ngoài buổi tối","description":"NHẬT BẢN - Những người đàn ông \"đứng đường\" ngày càng tăng khiến người dân địa phương lo lắng, không dám ra đường buổi tối. Cảnh sát ở Yokohama đau đầu tìm cách giải quyết.","displayType":1,"category":{"name":"Giới trẻ","detailUrl":"/doi-song/gioi-tre","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gioi-tre","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-trai-bao-dung-duong-gia-tang-dan-dia-phuong-khong-dam-ra-ngoai-buoi-toi-2222121.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/noi-trai-bao-dung-duong-gia-tang-dan-dia-phuong-khong-dam-ra-ngoai-buoi-toi-1394.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2187431","title":"Những phận đời mưu sinh đêm Hà Nội","description":"Dù ngày hè nắng hay ngày đông giá rét, có những phận đời vẫn miệt mài mưu sinh với công việc từ tờ mờ sáng đến đêm khuya.","displayType":19,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-phan-doi-muu-sinh-dem-ha-noi-2187431.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anvat8-1-1-1254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224670","title":"Điều kỳ diệu từ mật khẩu két sắt bà nội để lại cho đứa cháu không hưởng thừa kế","description":"TRUNG QUỐC - 6 năm bà nội dọn đến sống cùng khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương, tình thân ngọt ngào mà trước giờ mình chưa từng cảm thấy. Ngày bà mất, điều bất ngờ đã xảy ra.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cham-ba-6-nam-nhung-khong-duoc-huong-thua-ke-chau-noi-nhan-ra-bai-hoc-cuoc-song-2224670.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anhdd-pikist1-1204.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222930","title":"9X đem món ngon lên núi nấu tặng hàng trăm trẻ em nghèo","description":"Từng thiếu ăn, thèm những món ngon lúc còn nhỏ, khi cuộc sống ổn định, mỗi cuối tuần Ngọc Trinh lại chuẩn bị nguyên liệu, thức ăn mang lên núi, nấu tặng trẻ em nghèo những bữa tiệc.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-dem-mon-ngon-len-nui-nau-tang-hang-tram-tre-em-ngheo-2222930.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/9x-dem-mon-ngon-len-nui-nau-tang-hang-tram-tre-em-ngheo-1271.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223639","title":"Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ","description":"Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?","displayType":1,"category":{"name":"Tâm sự","detailUrl":"/doi-song/tam-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/tam-su","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chong-ngoai-tinh-bo-di-theo-gai-sau-2-nam-bong-dung-tro-ve-cau-xin-toi-tha-thu-2223639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/chong-ngoai-tinh-bo-di-theo-bo-sau-2-nam-bong-tro-ve-cau-xin-toi-tha-thu-1077.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T19:33:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224486","title":"Lão nông miền Tây trồng 10.000 chậu lúa làm điều vô cùng đặc biệt","description":"Sau thời gian dài kỳ công chăm sóc, 10.000 chậu lúa do ông Trần Văn Triệu trồng đã được chuyển tới trung tâm TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) để chuẩn bị cho triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam”.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lao-nong-mien-tay-trong-10-000-chau-lua-lam-dieu-vo-cung-dac-biet-2224486.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lao-nong-mien-tay-trong-10000-chau-lua-lam-dieu-vo-cung-dac-biet-818.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

