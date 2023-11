Lý do doanh nghiệp 4.0 cần lưu trữ dữ liệu trên CMC Cloud

Dữ liệu là "tài sản số" của doanh nghiệp và nếu mất đi có thể gây ảnh hưởng nặng nề. Nguyên nhân ảnh hưởng đến dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn, từ lỗi do người dùng thao tác sai đến sự tấn công của virus, tin tặc và phần mềm độc hại. Bên cạnh đó, các lỗi phần mềm, phần cứng của thiết bị lưu trữ trong quá trình sử dụng cũng là nguy cơ tiềm ẩn. Để ngăn chặn rủi ro này, việc triển khai giải pháp sao lưu trên CMC Cloud với những tiện ích nổi bật là bước cần thiết với doanh nghiệp:

Quy tắc sao lưu đảm bảo an toàn dữ liệu 3-2-1: đây là một trong những quy tắc quan trọng nhất trong việc sao lưu dữ liệu trên CMC Cloud, bao gồm có 3 bản sao dữ liệu, lưu trữ trên 2 phương tiện khác nhau, và với ít nhất 1 bản sao nằm ngoài hệ thống chính của khách hàng.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu toàn diện: Dữ liệu sao lưu sẽ được lưu trữ trong một môi trường an toàn và có thể truy cập 24/7. Trong trường hợp xảy ra sự cố, doanh nghiệp có thể khôi phục dữ liệu trong vòng vài phút.

Tối ưu chi phí: Việc thiết lập và đầu tư thiết bị sao lưu, lưu trữ tại chỗ gây tốn kém rất nhiều nguồn lực. Doanh nghiệp cần chuyên môn tốt để mua đúng thiết bị và thuê chuyên gia cài đặt, quản lý. Nhưng khi dùng dịch vụ lưu trữ trên Cloud, doanh nghiệp chỉ cần chi trả cho tài nguyên thực được sử dụng.

Phục hồi nhanh: Cloud có các giải pháp khôi phục tốt nhất cho phép doanh nghiệp nhanh chóng tìm và phục hồi dữ liệu. Từ đó giảm thời gian gián đoạn hệ thống, hạn chế tối đa việc mất doanh thu cho doanh nghiệp.

Tăng lợi thế cạnh tranh: Sao lưu và khôi phục trực tuyến giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động dễ dàng hơn khi thảm họa xảy ra. Nhờ dịch vụ sao lưu này, doanh nghiệp có thể truy cập và sử dụng dữ liệu nhanh chóng mà vẫn đáp ứng được các yêu cầu bảo mật

CMC BaaS - Giải pháp lưu trữ đám mây tối ưu cho doanh nghiệp

Theo đại diện CMC Telecom, CMC BaaS được xây dựng trên Veeam Backup & Replication™ (giải pháp gia tăng sức mạnh cho các công nghệ ảo hoá, lưu trữ và điện toán đám mây trong các trung tâm dữ liệu).

CMC BaaS hỗ trợ backup cho đa nền tảng

Một trong những điểm độc đáo của CMC BaaS là khả năng hỗ trợ backup cho đa nền tảng. Cụ thể, CMC BaaS hỗ trợ sao lưu dữ liệu trên các nền tảng đám mây hàng đầu thế giới như AWS, Azure, Google Cloud, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ Cloud trong nước như Viettel, FPT, VNG. Đồng thời, CMC BaaS cũng tương thích với hạ tầng vật lý, hỗ trợ các công nghệ ảo hóa phổ biến như VMware, Hyper-V, Red Hat Virtulization, và sao lưu dữ liệu của nhiều ứng dụng như Kubernetes, Oracle Database, Microsoft hay PostgreSQL…

Backup từ On-premise

Các chuyên gia sẽ thực hiện sao lưu máy chủ ứng dụng, dữ liệu của hệ thống triển khai tại hạ tầng cơ sở của khách hàng để lưu trữ trên Storage của CMC Cloud để dự phòng. Trong trường hợp một hoặc nhiều máy chủ vật lý bị lỗi, doanh nghiệp có thể khôi phục lại ứng dụng, dữ liệu được triển khai trên máy chủ này khi đã được khắc phục hoặc có thể khởi tạo thành cụm ứng dụng từ những bản sao lưu trên hạ tầng CMC Cloud.

Trường hợp ứng dụng bị tấn công bởi Malware, Ransomware mã hóa dữ liệu có thể khôi phục lại dữ liệu tại thời điểm đã được sao lưu và lưu trữ trên Cloud trước đó.

Backup từ Public Cloud

Ngoài việc sao lưu lại ứng dụng, dữ liệu để phục vụ cho việc khôi phục lại khi cần thiết thì giải pháp CMC BaaS cũng đáp ứng yêu cầu số 53/2022/NĐ-CP về Luật an ninh mạng cho các doanh nghiệp có hệ thống ứng dụng chạy trên hạ tầng của các đơn vị Cloud quốc tế như: Aws, Azure, Google Cloud.

Backup từ các nhà cung cấp Cloud khác

Đây là trường hợp sao lưu dự phòng về ứng dụng, dữ liệu cho những khách hàng có hệ thống ứng dụng triển khai trên các nhà cung cấp Cloud trong nước như: Viettel, FPT, VNG…, CMC BaaS được thiết kế sẵn sàng để doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi hệ thống.

Một tính năng nổi bật khác của CMC BaaS là Continuous Data Protection (CDP), hỗ trợ Recovery Point Objective (RPO) lên đến 2 giây, giúp giảm thiểu mất mát dữ liệu trong trường hợp sự cố xảy ra.

Dữ liệu được lưu trữ trên Cloud Storage của CMC được cam kết thời gian Uptime 99,99%, đảm bảo tính sẵn sàng và ổn định. Để tăng cường bảo mật, toàn bộ dữ liệu được mã hóa đầu cuối bằng chuẩn mã hóa mới nhất (AES 256-bit), cùng với mã hóa trong quá trình chuyển truyền dữ liệu, ngay cả khi dữ liệu được lưu trữ trên Storage. Hệ thống Cloud Storage của CMC cũng được thiết kế để dễ dàng nâng cấp và mở rộng theo nhu cầu mà không gây gián đoạn dịch vụ, đồng thời giảm chi phí đầu tư mà không ảnh hưởng đến dữ liệu đã được sao lưu trước đó.

Bên cạnh đó, để quản lý và giám sát quá trình sao lưu, CMC BaaS cung cấp giao diện quản trị tập trung, hỗ trợ theo dõi, cảnh báo và báo cáo về tiến trình thực hiện backup, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý an toàn dữ liệu của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp đầy đủ với tính linh hoạt và đảm bảo an toàn dữ liệu, CMC BaaS là một sự lựa chọn. Doanh nghiệp chỉ cần quản lý lịch backup để dự phòng dữ liệu một cách hiệu quả mà không cần lo lắng về vận hành và xử lý sự cố. Đội ngũ chuyên gia của CMC Cloud sẽ triển khai và hỗ trợ xử lý lỗi 24/7. Với việc tăng giảm dung lượng lưu trữ linh hoạt cùng phương thức tính phí “Pay as you go" theo giờ của CMC Cloud, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí tối đa.

