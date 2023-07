Sáng 19/7, Công an TP Hà Nội cho biết, các phòng nghiệp vụ của Công an TP và Công an huyện Hoài Đức đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức).

Hiện trường vụ cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa

La liệt xe máy, xe đạp điện bị thiêu rụi bên trong căn nhà bị cháy

Lực lượng chức năng dùng nhiều đồ vật để chống cửa cuốn của căn nhà.

Sau hỏa hoạn phần gác xép của căn nhà đã bị đổ sập.

Trước đó, vào khoảng 2h07, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương tại thôn Ngãi Cầu.

Nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động 8 xe chữa cháy của các đội PCCC & CNCH (Khu vực 4, huyện Hoài Đức, quận Hà Đông, huyện Quốc Oai) cùng trên 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các xe bị cháy rụi được đưa ra ngoài vỉa hè

Diện tích xây dựng của căn nhà bị cháy khoảng 120m2 (chiều rộng mặt tiền khoảng 6m, chiều dài khoảng 20m), chiều cao khoảng 5m.

Nhà gồm 1 tầng, 1 lửng (diện tích tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình); kết cấu tường ngoài 3 mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh xây gạch, vì kèo thép, mái lợp tôn; lối ra vào tại mặt trước tiếp giáp trục đường 72, bố trí cửa cuốn. Hộ gia đình sử dụng nhà vừa để ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện.

Một số nhà bên cạnh căn nhà cháy cũng bị ảnh hưởng

Chiếc ô tô đỗ bên ngoài cửa hàng cũng bị ảnh hưởng

Theo thống kê thiệt hại sơ bộ, 3 người tử vong gồm: anh T.D.Q (SN 1985), chị N.T.H (1990), cháu T.N.L (SN 2016); nhiều tài sản như xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình cũng bị cháy.

Đến khoảng 3h02, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan, cháy lớn ra các nhà dân xung quanh liền kề.