Hiểu hơn về cuộc sống của chiến sĩ công an qua văn học

Sáng 1/12, Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (2022-2025).

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ.

Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao ý nghĩa cuộc thi tạo được hiệu ứng tốt, tích cực góp phần tạo nên dòng văn học Công an nhân dân trong dòng chảy văn học nước nhà. Nhiều tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi được bạn đọc yêu thích.

Thông qua các tác phẩm văn học, các nhà văn, các tác giả giúp nhân dân hiểu thêm về cuộc sống, chiến đấu, sự hy sinh thầm lặng, những tấm gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, những chiến công của quần chúng nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Tại lễ phát động, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, mặc dù đã tham gia rất nhiều cuộc thi sáng tác văn học nhưng với các cuộc thi của Bộ Công an, ông luôn có những cảm xúc rất đặc biệt. Bởi lẽ, trước đây, CAND vẫn lực lượng rất nhiều bí ẩn, nhiều khác biệt, và đôi khi cảm giác như là vùng cấm. Đến nay, các cuộc thi của Bộ Công an đã như cánh cửa cho các nhà văn, nhà thơ, người dân “bước vào” để cảm nhận cộng việc của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, hiện nay người dân đã hiểu thêm về lực lượng CAND nhưng vẫn cần được hiểu nhiều hơn nữa.

"Văn học không liệt kê các thành tích lực lượng CAND đã làm được mà bước đến, làm hiển lộ vẻ đẹp bên trong của người chiến sĩ Công an, những người đã và đang lặng lẽ cống hiến, hy sinh trên rất nhiều lĩnh vực để bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Trong chiến tranh, những người lính đứng trước thách thức cao nhất trên mặt trận, giữa sống và chết. Trong thời bình, chiến sĩ Công an cũng đứng trước thách thức, cuộc đấu tranh giữa sống và chết ở một nghĩa khác, đó là sự cám dỗ của kẻ thù, của đời sống - cái chết mà đôi khi người ta không nhận rõ ra nhưng có khi còn khó hơn khi đối diện với kẻ thù trên mặt trận.

Chính vì vậy, văn học có nhiệm vụ mở ra, hé lộ, xác lập những cống hiến hi sinh, những vẻ đẹp đó của từng cán bộ, chiến sĩ Công an. Hy vọng với tấm lòng, sự suy nghĩ sâu sắc của mỗi nhà văn Việt Nam, các nhà văn trong lực lượng CAND sẽ mang đến những trang viết thật xuất sắc, thật ấn tượng để mang vẻ đẹp đó đến với nhân dân, với bạn đọc”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (2022 - 2025) bắt đầu nhận bản thảo dự thi sau lễ phát động và kết thúc ngày 15/4/2025.

Cơ cấu giải thưởng, đối với thể loại Tiểu thuyết có 3 giải A, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; đối với thể loại Truyện và Ký có 2 giải A, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2025.