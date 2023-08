Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, mô hình camera thông minh giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên không chỉ mang lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, những năm gần đây, Công an tỉnh đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hay và sáng tạo về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu và nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Dự án Lắp đặt camera bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng chống vi phạm pháp luật tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, lắp đặt hệ thống camera thông minh giám sát an ninh trật tự tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, sau đó nhân rộng ra các địa phương khác.

Hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên được lực lượng công an khai thác hiệu quả

trong việc quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

Lưu thông trên các tuyến đường địa bàn thành phố Vĩnh Yên, không khó để bắt gặp hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt ở nhiều khu vực. Được biết, hệ thống này gồm 1 Trung tâm điều hành chỉ huy; 3 trung tâm giám sát; 209 camera giám sát được lắp đặt tại 42 điểm và máy chủ chuyên dụng, hiệu năng cao. Đáng chú ý, việc thu thập xử lý thông tin được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo Al, phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao thông với khả năng chịu tải, bảo mật, chịu lỗi và đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai.

Theo Trung tâm quản lý, điều hành phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh, hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên do đơn vị quản lý, khai thác bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm. Bằng trí tuệ nhân tạo của hệ thống camera giám sát, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm, các trường hợp vi phạm an ninh trật tự cùng các vi phạm khác. Đặc biệt, kể từ khi đi vào vận hành, hệ thống camera giám sát, ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện giao thông ngày càng được nâng lên. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, tội phạm được kéo giảm đáng kể, công tác phòng ngừa và truy bắt tội phạm thời gian gần đây đạt được hiệu quả cao.

Với những tính năng vượt trội, hệ thống camera thông minh giám sát an ninh trật tự được coi là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục khai thác, vận hành hiệu quả hệ thống camera giám sát thông minh trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên; đồng thời, tiếp tục triển khai triển khai xây dựng hệ thống camera giám sát tại các huyện, thành phố còn lại, tiến tới bao phủ toàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản trị xã hội của lực lượng công an, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Phùng Hải (Cổng Thông tin- Giao tiếp tỉnh Vĩnh Phúc)