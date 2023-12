Theo “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023” của Sở Tài chính, đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đơn vị hiện có: -37 thủ tục hành chính, đang cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 4 dịch vụ công trực tuyến một phần. -100% hồ sơ công việc tại Sở Tài chính được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). -Đang thí điểm thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số đối với các chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. -100% cán bộ công chức Sở sử dụng các dịch vụ xã hội số (y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thanh toán điện tử, VneID...), Sở Tài chính cập nhật 100% hồ sơ công chức, viên chức vào phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đối với chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, Sở đang sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm do Bộ Tài chính trang bị như: Phần mềm quản lý tài sản công, Hệ thống phần mềm TABMIS, Phần mềm cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách, Kho dữ liệu thu-chi NSNN, các phần mềm kế toán.... -Sở Tài chính Bình Định cũng triển khai vận hành và khai thác có hiệu quả các Phần mềm do Sở Tài chính triển khai, xây dựng: Nâng cấp hệ thống Phần mềm quản lý tiền lương, Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính, Phần mềm quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Định.