Đài truyền hình địa phương Yomiuri TV đưa tin, hiệu trưởng 59 tuổi, không được nêu tên, tại một trường THCS ở thành phố Takasago (Nhật Bản), thú nhận ông đã tự rót cho mình một cốc cà phê lớn tại cửa hàng tiện lợi trong giờ nghỉ trưa mặc dù ông trả tiền cho kích cỡ thường.

Ủy ban Giáo dục tỉnh Hyogo hôm 30/1/2024 đã thông báo cách chức vị hiệu trưởng này với lý do "thực hiện hành vi sai trái một cách trắng trợn".

Vị cựu hiệu trưởng cho biết kể từ hồi tháng 6/2023, ông nhận ra rằng nhân viên cửa hàng không chú ý khi ông tự rót cà phê cỡ lớn giá 110 JPY (18.000 đồng) tại máy tự phục vụ trong khi chỉ cần thanh toán cho cốc 180 JPY (30.000 đồng), dẫn lời Ủy ban Giáo dục tỉnh Hyogo.

Hiệu trưởng cho biết ông đã tự rót thêm cà phê tới 7 lần trong năm cho đến khi bị nhân viên cửa hàng bắt quả tang vào tháng 12 năm ngoái và báo cảnh sát thành phố Takasago. "Lúc đầu tôi chỉ vô tình rót quá nhiều, nhưng vì cà phê không tràn ra ngoài và nhân viên cũng không phát hiện nên tôi cứ thế lặp lại", người này nói.

Hiệu trưởng đã xin lỗi học sinh và gia đình các em trong một tuyên bố thông qua hội đồng quản trị, nói rằng vai trò của ông là phải làm gương và khuyến khích việc giữ đúng kỷ luật.

"Là người lãnh đạo đội ngũ giáo viên, tôi phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định và nỗ lực ngăn chặn sự cố trước khi nó xảy ra", người này cho biết.

Cảnh sát thành phố Takasago sau đó đã tiến hành cuộc điều tra với vị hiệu trưởng và hồ sơ vụ việc được chuyển đến văn phòng công tố với cáo buộc trộm cắp.

Chênh lệch giá giữa cốc thường và cốc lớn là 70 JPY (11 nghìn đồng) mỗi cốc, và vì hành vi gian lận này lặp lại bảy lần nên số tiền thiệt hại ước tính là 490 JPY (80 nghìn đồng) nếu tính toán đơn giản. Tuy nhiên, Văn phòng công tố Kobe đã quyết định không buộc tội vị hiệu trưởng.

Vụ việc tạo ra những tranh luận tại Nhật Bản về sự trung thực, liêm chính và hành vi nêu gương. Nhiều ý kiến ​​cho rằng hình phạt quá nặng và không đáng. Hơn nữa, theo hội đồng giáo dục tỉnh, hiệu trưởng sẽ không được trả trợ cấp hưu trí.

Đáp lại những bình luận này, Hội đồng Giáo dục tỉnh Hyogo giải thích: “Biện pháp kỷ luật được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn'', dựa trên các trường hợp trước đây của các giáo viên và nhân viên bị sa thải vì bị kỷ luật do liên tục trộm cắp. Hơn nữa, hiệu trưởng không hề phạm một sai sót nào (do sơ suất) mà ông nhận thức được hành vi trộm cắp của mình và nhiều lần thực hiện. Đây được cho là lý do dẫn tới hình phạt nặng nhất.

Văn hóa Nhật Bản có truyền thống coi trọng sự chính trực và ứng xử có đạo đức. Những giá trị này được thấm nhuần ngay từ khi còn nhỏ, cả trong gia đình và thông qua giáo dục chính quy.

Hệ thống giáo dục Nhật Bản nổi tiếng khắt khe, không chỉ nhằm mục đích truyền đạt kiến thức học thuật mà còn góp phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Giáo dục đạo đức là một phần của chương trình giảng dạy, nhấn mạnh các đức tính như trung thực, tôn trọng và trách nhiệm.

Hành động của vị cựu hiệu trưởng đã đi ngược lại những nguyên tắc nền tảng của giáo dục Nhật Bản: đó là sự liêm chính và ứng xử có đạo đức. Trong môi trường làm việc tại Nhật Bản, đặc biệt giáo dục, các thầy cô thường được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là hình mẫu cho học sinh và người đứng đầu lại càng phải tuân thủ khắt khe hơn các tiêu chuẩn cao đạo đức.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi đang cố gắng gian lận để có thêm cà phê. Vào tháng 1/2021, cảnh sát ở thành phố Kumamoto đã bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi bị cáo buộc liên tục rót cà phê latte cỡ lớn có giá 200 JPY (33.000 đồng) trong khi chỉ mua loại nhỏ hơn, Japan Times đưa tin.

