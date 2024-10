Ngày 3/10, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Thái, Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột cho biết, hiện các giáo viên có tên trong danh sách nhận tiền chi sai bị Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã nộp lại khoảng 50% số tiền (trên 200 triệu đồng). Trong số này, người bị thu hồi nhiều nhất là 46 triệu, người ít nhất mấy trăm ngàn...

Theo kết luận thanh tra, có 25 cán bộ, giáo viên nhận số tiền do nhà trường chi sai hơn 419 triệu đồng.

Lý giải lý do chưa thu hồi đủ số tiền nói trên, hiệu trưởng nhà trường cho hay, nhiều giáo viên đang làm đơn xin nộp nhiều lần do hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, cũng có giáo viên tâm tư cho rằng, việc họ nhận tiền do nhà trường chi trả, giờ phải nộp lại nên chưa xoay xở kịp...

"Nhà trường chi tiền này là do giáo viên kê dạy bao nhiêu tiết lên tổ chuyên môn và tổ chuyên môn đề xuất lên kế toán để tổng hợp, tính toán rồi trình cấp trên ký. Việc này sai do bộ phận tham mưu và người đứng đầu như tôi phải chịu trách nhiệm", ông Thái nói.

Trường THPT Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hải Dương

Một giáo viên của trường THPT Buôn Ma Thuột cho biết, để xảy ra việc này là do bộ phận kế toán làm sai lệch hồ sơ. Bản thân họ cũng nằm trong số những giáo viên phải hồi lại tiền đã nhận...

Theo một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, những cán bộ, giáo viên ở Trường THPT Buôn Ma Thuột nằm trong danh sách bị truy thu, nếu chưa có nộp một lần thì có thể nộp nhiều lần, theo từng tháng nhưng buộc phải nộp lại đủ số tiền này.

Như VietNamNet đã thông tin, mới đây, Thanh tra Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc chi tài chính tại trường THPT Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, trong các năm học 2022-2023 và 2023-2024, Trường THPT Buôn Ma Thuột chi ngân sách nhiều nội dung sai, vượt định mức 17 khoản với số tiền hơn 419 triệu đồng.

Trong 17 khoản này, có một số khoản chi lớn gồm: Chi thanh toán hội đồng tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 hơn 34 triệu đồng; Chi thanh toán hội đồng tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 hơn 33 triệu đồng; Chi hồ sơ thanh toán tiền thu nhập tăng thêm năm 2023 hơn 131 triệu đồng...

Có 25 cán bộ, giáo viên lẽ ra chỉ được nhận số tiền rất nhỏ theo quy định, nhưng thực nhận số tiền lớn hơn nhiều lần. Thậm chí có những người không được nhận nhưng nhà trường vẫn chi.

Cụ thể, trong phiếu rút dự toán ngân sách nhà nước số 75, ngày 9/5/2023 thể hiện, ông B.V.T. chỉ nhận số tiền thanh toán theo quy định 800 ngàn đồng, nhưng thực nhận hơn 4,3 triệu đồng - vượt hơn 3,5 triệu đồng.

Ông L.Q.T. chỉ nhận số tiền thanh toán theo quy định 800 ngàn đồng, nhưng thực nhận hơn 4,3 triệu đồng - vượt hơn 3,5 triệu đồng...

Đặc biệt, trong phiếu rút dự toán ngân sách này còn có 8 người nhận tiền không đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức với số tiền gần 17 triệu đồng.

Đến năm 2024, Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc và kết luận những khoản chi này là trái quy định, đồng thời yêu cầu Trường THPT Buôn Ma Thuột buộc phải thu hồi trả lại cho nhà nước.

Trường THPT Buôn Ma Thuột được thành lập ngày 5/9/1955, là ngôi trường có bề dày truyền thống nhất tỉnh Đắk Lắk. Trường có quy mô 39 lớp cùng 1.700 học sinh mỗi năm.