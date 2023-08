Tác giả Lydia Fenet

Lydia Fenet làm nghề cầm trịch các phiên đấu giá từ thiện và giữ vị trí Phó Chủ tịch cấp cao tại Nhà đấu giá chuyên nghiệp Christie’s. Cô được bầu chọn là một trong những Người phụ nữ ảnh hưởng nhất ở New York bởi tạp chí Gotham và từng xuất hiện trên các tạp chí New York Times, Wall Street Journal, Forbes, Vogue, Vanity Fair... Hiện cô sống cùng chồng và ba con nhỏ tại New York.