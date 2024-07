Ngày 11/7, UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết đang xác minh hình ảnh nam ca sĩ Đức Tuấn đứng trên mái nhà ở khu phố cổ Hội An chụp ảnh, gây bức xúc cho người dân.

Trước đó, ngày 10/7, trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Tuấn đăng bộ ảnh với chủ đề Hội An - Phố cổ huyền bí. Trong đó có một số ảnh anh mặc áo dài đứng, ngồi trên mái nhà tại khu phố cổ Hội An.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mặc dù có những ý kiến khen về bộ ảnh nhưng đa phần khán giả bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích về việc nam ca sĩ chụp ảnh trên mái nhà cổ của di sản văn hóa thế giới.

Hình ảnh ca sĩ Đức Tuấn đứng, ngồi trên mái nhà ở Hội An để chụp ảnh bị nhiều người chỉ trích. Ảnh: FBNV

"Anh là người của công chúng, có học và hiểu biết, sao lại làm vậy trên một di sản nhân loại. Trước khi làm gì, cần cân nhắc để người khác coi trọng"; "Bạn có thể hát hay nhưng kiến thức về văn hóa hạn hẹp quá"... là một số ý kiến bày tỏ sự bức xúc từ cộng đồng mạng.

Sau khi xem những bức ảnh này, nhiều người dân Hội An yêu phố cổ cũng bày tỏ quan điểm phản đối.

Một người dùng mạng yêu cầu nam ca sĩ hãy tôn trọng di sản lịch sử mà người dân luôn bảo vệ và trùng tu hàng ngày. Đáp lại, Đức Tuấn cho biết: "Không phải nhà nào trong phố cổ cũng thuộc di tích. Mái nhà mà tôi đứng chụp không phải là nhà cổ mà được xây dựng nhằm mục đích chụp ảnh. Tôi sẽ nghiên cứu thêm về vấn đề này. Trân trọng".

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho rằng hành động của ca sĩ Đức Tuấn là khó chấp nhận.

Theo ông Lanh, bức ảnh chụp một người bình thường đứng trên mái nhà đã là không thích hợp đây là di sản văn hóa thế giới, hành vi đó là vi phạm luật di sản.

Phó Chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ thêm, những ngôi nhà trong phố cổ Hội An đều nằm trong quần thể kiến trúc của di sản thế giới nên Đức Tuấn không thể lấp liếm rằng "đây không phải nhà cổ và được xây dựng để chụp ảnh". Ông đồng thời đề nghị nam ca sĩ xem lại hành động, không nên tái diễn dù bất cứ ở đâu, không chỉ riêng Hội An.