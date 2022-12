Hình ảnh kho vũ khí với cả nghìn viên đạn vừa bị Bộ Công an triệt phá

Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng phá đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ tại quận Liên Chiểu.

Chiều 17/12, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng xác định được nhóm đối tượng có hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, vào lúc 12h ngày 16/12, các đơn vị nghiệp vụ đã bất ngờ kiểm tra căn nhà ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Quá trình khám xét phát hiện đối tượng Hồ Văn Quân (SN 1989, trú tỉnh Quảng Nam) và Phạm Ngọc Long (SN 1989, trú TP Đà Nẵng) đang có hành vi chế tạo, tàng trữ súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ các loại.

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ: 12 khẩu súng các loại; 785 viên đạn bằng kim loại; 8 bình xịt hơi cay; nhiều loại linh kiện, phụ kiện để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao; nhiều loại dụng cụ để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thuê căn nhà ở phường Hòa Minh làm kho cất giữ súng, linh kiện, phụ kiện của súng nhằm bán lại cho khách hàng trên cả nước qua mạng internet, mạng xã hội để thu lợi bất chính.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT – Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo đúng quy định.

Kho súng với 12 khẩu cùng hàng trăm viên đạn bị phát hiện. Ảnh: Nguyễn Trọng

Các đối tượng tập kết súng, công cụ hỗ trợ tại kho rồi rao bán trên mạng. Ảnh: Nguyễn Trọng

12 khẩu súng bị thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Trọng

Nhiều công cụ hỗ trợ bị thu giữ khi công an bất ngờ khám xét chỗ ở các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Trọng

Nhiều loại dụng cụ để chế tạo súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Trọng

Lực lượng công an kiểm đếm số lượng tang vật. Ảnh: Nguyễn Trọng

785 viên đạn bằng kim loại. Ảnh: Nguyễn Trọng

Các phụ kiện đi kèm bị phát hiện trong quá trình khám xét nơi ở các đối tượng. Ảnh: Nguyễn Trọng

Nhiều bình xịt hơi cay bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Trong