Sáng nay (24/10), TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú làm 32 người tử vong.

Bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú. Ảnh: X.A

Vụ án này có 6 bị cáo, được chia thành 2 nhóm tội danh. Trong đó, các bị cáo Lê Anh Xuân (chủ cơ sở karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng (đều là cựu cán bộ công an phụ trách các lĩnh vực thuộc Cảnh sát PCCC&CNCH), Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

6 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm sáng 24/10. Ảnh: X.A

Tại phiên tòa, cả 6 bị cáo đều có mặt đầy đủ, ngoài ra những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng như đại diện cho các bị hại cũng có mặt theo triệu tập của tòa. Do đó, HĐXX quyết định tổ chức phiên tòa.

Bị cáo Phạm Quốc Hùng (áo xanh) và bị cáo Nguyễn Văn Võ. Ảnh: X.A

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10, có 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, 22 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 34 người làm chứng. Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập đại diện cho 32 nạn nhân.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: X.A

Trong vụ án này, gia đình của 32 nạn nhân yêu cầu chủ quán karaoke An Phú bồi thường số tiền hơn 27 tỷ đồng (bao gồm tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi con, nuôi cha mẹ nạn nhân).