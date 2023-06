Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong tại phường An Phú, TP Thuận An vào tháng 9/2022, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin về diễn biến điều tra vụ cháy - Ảnh: X.A

Theo Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy nghiêm trọng. Tuy nhiên, Viện KSND Bình Dương đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung đối với vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 3 bị can là cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An), cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ thuộc đội này, được phân công quản lý địa bàn phường An Phú) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM), chủ quán karaoke An Phú bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào tối 6/9/2022, trong lúc hàng chục khách và nhân viên đang bên trong quán karaoke An Phú thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát, sau đó cháy lan rộng ra các phòng hát bên trong cơ sở.

Thời điểm này, nhiều người đã tìm cách thoát ra ngoài hoặc được lực lượng cứu nạn cứu hộ giải cứu. Tuy nhiên, 32 người đã bị mắc kẹt bên trong dẫn đến tử vong.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Cơ sở này cũng chưa đáp ứng đủ điều kiện về an toàn PCCC.