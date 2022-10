Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú

Nguồn tin của PV VietNamNet chiều tối nay (7/10) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đại úy Nguyễn Văn Võ - cán bộ của Đội này.

Quán karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Chí Hùng

Hai cán bộ này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke An Phú vào ngày 6/9 vừa qua khiến 32 người chết.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã bắt giam ông Lê Anh Xuân (SN 1980), chủ quán karaoke An Phú để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào tối ngày 6/9 làm 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.