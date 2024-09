Công an huyện Ba Vì đã huy động 170 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ứng phó với lũ lụt. Các chiến sĩ xuống đồng gặt lúa, tới từng gia đình giúp người dân di dời tài sản, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

Công an thị xã Sơn Tây phối hợp cùng các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân ở các vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi nước lũ, bị ngập úng di dời tài sản, thu hoạch hoa màu...

Công an quận Bắc Từ Liêm triển khai các biện pháp phòng, chống lụt bão trên địa bàn dọc tuyến sông Hồng; túc trực 24/24h sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ đã chủ động giúp đỡ các hộ dân di dời tài sản, gia súc, gia cầm và các đồ dùng sinh hoạt đến các vị trí an toàn.

Công an huyện Sóc Sơn không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm túc trực ứng phó ngập lụt, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống.

Công an huyện Thanh Trì kịp thời huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ di chuyển người, tài sản của người dân bị ngập lụt ở các xã Duyên Hà, Vạn Phúc, Yên Mỹ đến nơi tránh trú an toàn.

Tại huyện Đông Anh, nước trên các sông lên cao. Lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhân dân hướng dẫn và hỗ trợ từng nhà dân di dời tài sản, vật nuôi và sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Nước sông Tích dâng cao trên mức báo động 3, đã tràn qua đê ở huyện Quốc Oai làm một số khu vực thuộc các xã Hòa Thạch, Đông Yên, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu, Ngọc Liệp ngập úng. Công an huyện Quốc Oai đã huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ người dân nhanh chóng rời khỏi khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tại quận Nam Từ Liêm, nước sông Nhuệ dâng cao, tràn vào nhà dân thuộc địa bàn các phường Trung Văn, Tây Mỗ, Cầu Diễn, Phương Canh, Xuân Phương… gây nguy hiểm đến người, công trình và tài sản của nhân dân. Trước tình hình đó, Công an quận Nam Từ Liêm đã cùng với chính quyền địa phương sơ tán người dân đến các địa điểm an toàn.

Công an huyện Chương Mỹ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bão, lũ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Chiều 11/9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp đến các xã Tráng Việt, Thanh Lâm (huyện Mê Linh) để kiểm tra công tác ứng phó, phòng chống mưa lũ.