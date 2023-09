Ford Explorer EV là một trong những dự án điện hóa tiềm năng của thương hiệu xe hơi đến từ Mỹ. Khác với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong quen thuộc, Explorer EV sở hữu cấu ​​trúc MEB đến từ tập đoàn Volkswagen. Do đó, chiếc xe chia sẻ chung nhiều đặc điểm với mẫu ID.4, mẫu SUV thuần điện đầu tiên của tập đoàn này.

Explorer EV là mẫu SUV thuần điện có kích thước nhỏ nhất của Ford.

Thuộc phân khúc SUV hạng C, Ford Explorer EV có kích thước dài x rộng x cao là 4.460 x 1.870 x 1.600 mm, chiều dài trục cơ sở 2.770 mm. Do đó, chiếc xe này ngắn hơn nhiều so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, vốn dài hơn 5 m. Về ngoại thất, chiếc SUV có thiết kế mạnh mẽ, cơ bắp với lưới tản nhiệt liền lạc cùng logo “Explorer” màu đen tích hợp trực tiếp với cụm đèn pha LED.

Nhiều chi tiết ngoại thất như cột A, B, C, ốp hông và hốc bánh… được làm tối màu, giúp tạo hiệu ứng phần mui xe nổi. Khách hàng có thể lựa chọn các kiểu mâm khí động học có kích thước từ 19 inch đến 21 inch tùy theo từng phiên bản. Cụm đèn hậu LED vuông vức với thiết kế kéo dài theo bề ngang khá tương đồng với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong quen thuộc.

Thiết kế của Ford Explorer EV mang đậm chất tương lai.

Nội thất của chiếc Ford Explorer khác biệt so với phiên bản Explorer truyền thống hay Volkswagen ID.4. Chiếc xe chia sẻ phong cách nội thất với dòng xe thể thao thuần điện Ford Mustang Mach-E.

Xe sở hữu bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 5 inch và màn hình trung tâm cảm ứng có kích thước lên đến 14.6 inch. Chi tiết này có thể thay đổi góc nghiêng nhằm tối ưu khả năng quan sát cho người lái.

Nội thất của Explorer EV chia sẻ nhiều chi tiết với Ford Mustang Mach-E.

Cho đến thời điểm này, Ford vẫn chưa công bố chính thức hiệu suất vận hành của mẫu xe điện trên. Theo một số nguồn tin, Ford Explorer EV sẽ có 2 phiên bản chính gồm: 1 động cơ điện và 2 động cơ điện. Công suất của phiên bản 1 động cơ điện dao động từ 170 mã lực đến 231 mã lực, trong khi phiên bản 2 động cơ điện có công suất khoảng 340 mã lực. Khả năng di chuyển tối đa trong một chu kỳ sạc khoảng 500 km.

Ford từng có kế hoạch bàn giao Explorer EV vào khoảng quý III/2023. Tuy nhiên, do một số vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật pin điện tại châu Âu, hãng xe đã quyết định dời lịch giao xe đến giữa năm 2024. Do đó, rất có thể chiếc SUV thuần điện này sẽ được nâng cấp hệ thống pin mới của tập đoàn Volkswagen. Mức giá bán của Explorer EV sẽ rơi vào khoảng dưới 50.000 USD.

Nhật Hoàng (Theo Carscoops)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!