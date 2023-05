Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) mới đây yêu cầu những học sinh phạm lỗi phải đọc sách, viết cảm nhận. Hình thức xử phạt này được dư luận tán thành song cũng nhận về ý kiến trái chiều.

Đa phần đánh giá hình phạt mang lại cho các em bài học thiết thực, nâng cao văn hóa đọc và luyện thêm cách hành văn.

Nhưng một số ý kiến cho rằng, tuổi thơ của nhiều người, sách là ước mơ, là món quà quý giá, phần thưởng mỗi khi đạt kết quả tốt trong học tập. Tự nhiên mang việc mắc lỗi ra và dùng từ “phạt” để đọc - nghe rất thiếu tôn trọng sách - tri thức của nhân loại.

Ca sĩ, nhạc sĩ IU

Hình phạt đọc sách đã trở thành món quà tuyệt vời dành cho IU

Từ những tranh cãi này, lại nhớ tới IU - ca sĩ, nhạc sĩ được mệnh danh “em gái quốc dân” tại Hàn Quốc. Cô không chỉ thành công với vai trò ca sĩ và nhận vô số giải thưởng âm nhạc mà còn nổi bật ở mảng diễn xuất. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 nổi tiếng với giọng hát nội lực, ngọt ngào. Được đông đảo người dân Hàn Quốc yêu mến nên mỗi khi phát hành ca khúc mới, IU đều thống trị các bảng xếp hạng.

Ấp ủ mơ ước từ rất sớm, trải qua nhiều cuộc thử giọng, cô trở thành ca sĩ ở tuổi 15. Tuy nhiên, trong môi trường của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, không phải tất cả ca sĩ đều thành công.

Làm thế nào IU có thể trở thành một ca sĩ hàng đầu như bây giờ?

“Chúng ta có thể thấy được lý do khi nhìn vào lời bài hát mà IU sáng tác. Tôi nghĩ sức mạnh của khả năng sáng tác các bài hát như Good day, Palette, Leon, Night Letter, Love of B, A Lost Puppy, và Knees mà IU có được đến từ thói quen đọc sách, say mê sách ở bất kỳ lĩnh vực nào như khoa học nhân văn hay văn học thuần túy", Giám đốc thư viện Deachi (Hàn Quốc) Ryu Sun-deok, lý giải trong cuốn sách Phương pháp đọc liên kết - Dẫn lối ước mơ và nghề nghiệp cho trẻ.

Trên một chương trình truyền hình, MC hỏi nữ ca sĩ: “Từ khi nào và làm thế nào mà bạn trở nên yêu thích sách như vậy?”

Cô trả lời: “Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi rất bận rộn. Mỗi khi tôi làm điều gì sai, mẹ sẽ bắt tôi đọc một cuốn sách dày cộp như một hình phạt. Tôi nghĩ hình phạt đó trở thành món quà tuyệt vời nhất, giúp tôi có thể viết lời bài hát như bây giờ. Tôi biết ơn mẹ mình rất nhiều”.

Những đứa trẻ đọc sách theo cách trừng phạt đều tiếp thu một cách tích cực?

Giám đốc thư viện Deachi nhận định rằng, còn mong ước gì hơn nếu phương pháp giáo dục của bố mẹ có thể phù hợp với con và mang lại kết quả tốt như IU.

Hiện tại, IU đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nỗ lực mỗi ngày để nâng cao sức cạnh tranh cho giọng hát. Ngoài ra, mặc dù sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng, cô vẫn phát hành các album, liên tục làm lại những bài hát dựa trên tác phẩm của các nhà thơ cận đại Hàn Quốc.

Tất nhiên, không phải mọi đứa trẻ đọc sách theo cách trừng phạt đều tiếp thu kiến thức một cách tích cực. Không có câu trả lời đúng khi nói đến việc nuôi dạy con cái. Do đó, cha mẹ phải tìm ra phương pháp phù hợp với tâm lý, tính cách và khí chất của con mình.

Những cuốn sách được "mọt sách" IU đề cử (trích trong cuốn sách Phương pháp đọc liên kết – Dẫn lối ước mơ và nghề nghiệp cho trẻ) Anh em nhà Karamazov, Dostoyevsky - cuốn tiểu thuyết dài cuối cùng của nhà văn người Nga Dostoyevsky. Đây là một kiệt tác tổng hợp những vấn đề tư tưởng, tôn giáo và suy ngẫm về bản chất con người của tác giả. Luận về yêu của Alain de Botton là một câu chuyện về quá trình kỳ lạ đến đáng kinh ngạc, trong đó một đôi nam nữ đã gặp được nhau như định mệnh và rơi vào tình yêu lãng mạn. Tâm lý của cặp đôi ấy từ lần gặp đầu tiên, đến khi tình cảm phai nhạt và tới lúc chia tay vì không còn cảm thấy người kia là định mệnh của mình nữa được viết lên với những tư tưởng triết học rất thú vị. Luận về yêu trở nên nổi tiếng hơn vì ca sĩ IU vừa đọc vừa gạch chân trong cuốn sách. Vũ điệu cho nàng công chúa đã chết của Park MinGyu là một tiểu thuyết tình yêu độc đáo nhận được nhiều sự chú ý bởi trí tưởng tượng mới mẻ và tinh thần thử nghiệm của tác giả. Mượn hình thức của một cuốn tiểu thuyết tuổi đôi mươi, kể về câu chuyện của một người phụ nữ xấu xí và người đàn ông đem lòng yêu cô. Park Mingyu tự đem vào đó ký ức mơ hồ về mối tình đầu của mình trong bối cảnh Seoul giữa những năm 1980. Sự nhẹ nhàng không thể chịu đựng được của Milan Kundera đề cập đến nhiều lĩnh vực hiểu biết khác nhau như thể xác và linh hồn, ý nghĩa và sự vô nghĩa của cuộc sống, tiến trình tuyến tính của thời gian và ý nghĩa của sự lặp lại luân hồi... Ngoài ra, IU cũng đề cử các cuốn sách yêu thích khác như Người đàn ông mang tên Ove của Fredrik Backman, Bánh xốp của Park Mingyu, Hoàng hôn rơi xuống của Ekuni Kaori, Brida của Paulo Coelho, Về nhà với mẹ của Kim Hye-jin.