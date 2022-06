HLV Gong Oh Kyun: U23 Việt Nam muốn thắng Hàn Quốc chứ không phải hòa

Giành 1 điểm trước ĐKVĐ U23 Hàn Quốc là kết quả nằm ngoài mong đợi đối với người hâm mộ Việt Nam. Dù vậy, HLV Gong Oh Kyun gây bất ngờ khi khẳng định ông và các học trò U23 Việt Nam có sự chuẩn bị để gây bất ngờ với đối thủ bằng một trận thắng.

"Các cầu thủ của tôi tràn đầy tự tin. Trước trận tôi đã nói với các học trò là chúng ta hãy tạo nên bất ngờ cho đối thủ. Tôi đưa ra đội hình xuất phát và không hề hướng tới tỷ số hòa. Tôi đã nói với các học trò là chúng ta ra sân để chiến thắng, chúng ta không cần tỷ số hòa trước U23 Hàn Quốc", HLV Gong nhấn mạnh.

HLV Gong Oh Kyun

"Chúng tôi có nhiều thời gian tập luyện nhưng các cầu thủ đã thể hiện tốt và chơi gắn bó. Tôi đã có kế hoạch và thật tiếc vì chỉ có kết quả hòa. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn 1 trận nữa để giành vé đi tiếp. Tôi tiếc vì đội nhà không giành chiến thắng", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp.

HLV Gong đặc biệt khen ngợi Tuấn Tài - cầu thủ có đường chuyền đẹp mắt giúp Tiến Long sút tung lưới U23 Hàn Quốc. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khen ngợi nhiều cầu thủ khác của U23 Việt Nam: "Chúng tôi không có nhiều cầu thủ, trong đó có Tuấn Tài. Ở trận đầu tiên, Mạnh Dũng và Minh Bình đã chơi tốt. Trận tiếp theo tôi có những cầu thủ khác tỏa sáng.

Không những vậy, các cầu thủ của tôi luôn nỗ lực để tỏa sáng trên sân. Chúng tôi cũng có một người đội trưởng là Bùi Hoàng Việt Anh luôn biết cách khơi dậy tinh thần thi đấu của toàn đội".

Tiến Long mang về 1 điểm cho U23 Việt Nam

HLV Gong Oh Kyun nói về việc ngôi sao Lee Kang In không thi đấu: "Thực sự tôi rất mong Lee Kang In sẽ vào sân thi đấu ở hiệp 2 nhưng cuối cùng lại không. Nếu Lee Kang In vào sân ở hiệp 2, trận đấu sẽ khó khăn hơn với chúng tôi. Đó là 1 cầu thủ đẳng cấp với kỹ chiến thuật hoàn hảo. Tiếc là hôm nay Lee Kang In đã không vào sân".

"Dù sao đây chỉ là một kết quả hòa, tôi đã có kế hoạch tiếp theo cho vòng bảng. Tôi đánh giá cao màn trình diễn của các học trò vì họ đã nỗ lực hết mình đến tận phút cuối cùng.

Các cầu thủ của tôi đã trải qua một kỳ SEA Games mệt mỏi và tốn sức nên tôi tập trung cho các cầu thủ hồi phục. Giờ là lúc tôi tập trung để các cầu thủ thể hiện phong độ tốt nhất. Giờ tôi nghĩ không phải là lúc nâng cao kỹ chiến thuật. Điều tôi cần là các cầu thủ ăn no, ngủ ngon để có thẻ lực tốt nhất cho mọi trận đấu tại VCK U23 châu Á 2022", HLV Gong Oh Kyun chốt lại.

Highlights U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc (nguồn: FPT Play)

Song Ngư