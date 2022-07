HLV Mai Đức Chung: Thắng nhẹ Campuchia là hoàn thành mục tiêu

"Campuchia chơi rất tiến bộ. Họ tiến bộ rất nhanh từ SEA Games đến bây giờ. Mục tiêu của chúng tôi là bảo toàn lực lượng, không bị thẻ, không ai chấn thương, sắp xếp đội hình hợp lý để giành chiến thắng, có 3 bàn thắng. Đây là kết quả không tồi lắm”, HLV Mai Đức Chung đánh giá về trận thắng 3-0 của tuyển nữ Việt Nam ngày ra quân giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Tuyển nhữ Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ

HLV Mai Đức Chung cho rằng điều kiện sân trơn do trời mưa to đã ảnh hưởng tới lối chơi kỹ thuật của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là lý do mà các cầu thủ áo đỏ có nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng.

"Trời mưa sân trơn ảnh hưởng nhiều lối đá, không thể phối hợp, bật tường được. Campuchia phòng ngự đông, phá lên thôi. Kết quả chúng tôi có 3 điểm, 3 bàn thắng. Tôi hài lòng với kết quả này”, HLV Mai Đức Chung nói.

“Tôi hài lòng vì đạt được mục tiêu. Trời mưa to trước trận đấu nên bóng không thể đi nổi. Chúng ta đá kỹ thuật, đội bạn phá lên thôi. Các bạn đã khắc phục được và đạt ý đồ”, ông Chung chia sẻ thêm.

Trận thắng hoàn thành mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam

Sau sự khởi đầu thuận lợi, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gặp đối thủ yếu ở lượt trận thứ 2 là Lào. Đây là trận mà HLV Mai Đức Chung vẫn tung đội hình 2 để giữ sức cho các trụ cột.

"Trận gặp Lào cũng như trận đầu. Mục tiêu của chúng tôi là giữ lực lượng không bị chấn thương, đồng thời giành 3 điểm. Việc sắp xếp như thế nào tôi chưa thể nói được”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung tỏ ra không hài lòng về vấn đề ăn uống của các cầu thủ: “Hiện tại chúng tôi ở khách sạn 5 sao, nhưng khẩu phần ăn và dinh dưỡng chưa phù hợp. Đội chuẩn bị thức ăn mang theo để ăn thêm cho cầu thủ có sức”.