"Tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha đều thua trận ra quân, vì vậy cuộc đối đầu của hai đội hứa hẹn rất hấp dẫn.

Bồ Đào Nha hơn chúng tôi 10 bậc trên BXH FIFA . Tôi nhận định họ sẽ dâng cao đội hình để tấn công. Đó là điều kiện cho tuyển nữ Việt Nam triển khai lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh", HLV Mai Đức Chung nói trong buổi họp báo trước trận gặp Bồ Đào Nha.

Khi được phóng viên đề nghị so sánh giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines - đội vừa có chiến thắng bất ngờ trước chủ nhà New Zealand, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Philippines giành thắng lợi trước đội chủ nhà New Zealand. Họ thực sự may mắn ở trận đó.

HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ

Chủ nhà New Zealand tấn công nhiều. Họ hết bị thổi việt vị cho tới dứt điểm chạm cột dọc. Nhưng trong bóng đá có những may mắn như vậy.

Việc Philippines thắng chính là áp lực với tuyển nữ Việt Nam, nhưng cũng là may mắn của bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi không nghĩ Philippines thắng thì mình cũng phải thắng.

Philippines nhập tịch nhiều cầu thủ. Trong khi tuyển nữ Việt Nam toàn người Việt. Tầm vóc, sức mạnh so với đội bạn không bằng".

Về khả năng ghi bàn, thậm chí mơ mộng đến chiến thắng trước Bồ Đào Nha, HLV Mai Đức Chung tự tin nói: "Hai đội đều muốn giành chiến thắng. Tôi biết gặp Bồ Đào Nha sẽ rất khó khăn đối với tuyển nữ Việt Nam, nhưng chúng tôi tập luyện kỹ bài phòng ngự chặt phản công nhanh.

Thanh Nhã sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng lịch sử?

Khi cướp được bóng, tuyển nữ Việt Nam triển khai với chỉ hai, ba đường chuyền rất nhanh để tạo cơ hội dứt điểm. Nếu ngày mai giành được thắng lợi thì thực sự là điều tuyệt vời. Ai cũng muốn giành chiến thắng".

"Tuyển nữ Viêt Nam học tập được nhiều. Chúng tôi có câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Đội được đá với Tây Ban Nha, Đức, Mỹ. Họ là các đội bóng có trình độ cao.

Tôi thấy các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Chúng tôi tự tin hơn, biết cách cần xử lý thế nào khi gặp tình huống khó. Như đối phương cao to, nhanh hơn thì phải đứng xa họ.

Cả đội phải phải phá bóng ra xa khi phòng ngự, chuyền nhanh chứ không chơi bóng bổng được. Đó là điều chúng tôi học hỏi được trong các trận vừa qua", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

"Bồ Đào Nha vẫn có trình độ hơn tuyển nữ Việt Nam. Nhưng chúng tôi "biết mình biết ta". Tuyển nữ Việt Nam cần có sự quyết tâm cao nhất.

Tôi cảm thấyNew Zealand chủ quan, hơi thả lỏng nên bị Philippines vượt qua. Trong bóng đá cần may mắn nữa. Chúng tôi hy vọng mong có nhiều may mắn hơn khi đối đầu Bồ Đào Nha", HLV Mai Đức Chung hy vọng tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều may mắn.

Huỳnh Như có nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với cầu thủ Bồ Đào Nha

"Huỳnh Như có nói Bồ Đào Nha thường chơi bóng dài, bóng bổng và tấn công biên. Vị trí tiền vệ của Bồ Đào Nha có người bị thẻ đỏ, nhưng cái tên thay thế cũng tương đối tốt.

Tuyển nữ Việt Nam không chịu sức ép gì, Huỳnh như cũng vậy. Chúng tôi tỏ ra vô cùng thoải mái. Việc vào được đến World Cup đã là thành công. Bóng đá Đông Nam Á ở vùng trũng của bóng đá thế giới, vượt qua được nhiều khó khăn đến được World Cup nên chúng ta nên giữ cho mình sự thoải mái", HLV Mai Đức Chung chốt lại.